Sorunları Yunusemre ile çözüyorlar - Son Dakika

Sorunları Yunusemre ile çözüyorlar

05.04.2021 15:11
Sorunları Yunusemre ile çözüyorlar, System.String[]

Yunusemre Belediyesi 'Yüzüncü Yıla Yüz Proje' vaatleri arasında yer alan Aile ve Eğitim Danışma Merkezi'nde, aileler yaşadıkları sıkıntıları uzman eşliğinde çözmeye çalışıyor.

Yunusemre Belediyesi 'Yüzüncü Yıla Yüz Proje' vaatleri arasında yer alan Aile ve Eğitim Danışma Merkezi'nde, aileler yaşadıkları sıkıntıları uzman eşliğinde çözmeye çalışıyor.

Yunusemre Belediyesi'nin 'Yüzüncü Yıla Yüz Proje' vaatleri arasında yer alan Aile ve Eğitim Danışma Merkezi çalışmasına devam ediyor. Uzman Aile Danışmanı Sema Yıldırım eşliğinde Yunusemre Kent Konseyi'nde evliliğe giden yolda veya evlilik hayatlarında, çocuk-aile ilişkileri, ergen problemi ve evlilik problemi gibi sorunlar yaşayan çiftlere ücretsiz olarak aile danışmanlığı hizmeti veriliyor. Pandemi sürecinde aileler arasında sorunların arttığını belirten Sema Yıldırım, bu dönemde problem yaşayan çiftlere rehberlik ettiklerini söyledi.

"Evde uzun süreler beraber vakit geçirildiği için ciddi problemler yaşanabiliyor" diyen Yıldırım, kadınların bu süreçte çocukları ve eşleri evde olduğu için iş yüklerinin arttığına dikkati çekerek, "Takdir edersiniz ki. Bu nedenle daha yorgun ve tahammülsüz olabiliyorlar. En büyük tavsiye olarak şunu söyleyebilirim. Evde bir iş bölümü yapmaları. Kişilerin kendi kişisel alanlarını oluşturarak burada daha önce yapmaya fırsat bulamadıkları, öğrenmek, kendilerini geliştirmek istedikleri şeylere yönelmeleri. Bir gün pandemi bittiğinde ben bu süreci nasıl değerlendirirsem daha güçlü bir iş yaşamı, daha güçlü bir hayat elde edebilirim şeklinde düşünerek bu vakti değerlendirmeleri çok mühim. Ayrıca kişilerin hem kişisel alanlarını oluşturup hem de beraber vakit geçirecekleri alanlarda daha kaliteli zaman geçirmeyi hedeflemeleri lazım. Evde çocukların eşlerin hepsinin belli bir alanda iş bölümü vermelerini öneriyorum. Böylelikle ortamı sahiplenmeleri ortamda daha çok var olmaları sağlanmış olacaktır diye düşünüyorum. Ayrıca eşlerin birbirleri ile tartışmak yerine evde belli bir sorun konuşma saatleri koymaları ve sadece o saatlerde bu problemlere dair çözümler aramalarını tavsiye ederim." diye konuştu.

Yıllar evvel Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'nin vatandaşlardan imkanı olmayanların da bu hizmetten yararlanması isteği nedeniyle böyle bir çalışma başlattıklarına dikkati çeken Uzman Aile Danışmanı Sema Yıldırım, "Bu çalışma gerçekten çok isabetli oldu. Belki binlerce aileye destek olduk. Buradan halka böyle bir imkan sağladığı için sayın başkanımıza tüm kalbimle teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Yıldırım, bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların 444 62 09 nolu Çağrı Merkezini aramaları ya da Yenimahalle'de bulunan Yunusemre Kent Konseyi'ne gelerek randevu alabileceğini kaydetti. - MANİSA

Sorunları Yunusemre ile çözüyorlar

Sema Yıldırım, Kent Konseyi, Yunusemre, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sorunları Yunusemre ile çözüyorlar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gülşen ve Ebru Şahin süper minili ev hallerini paylaştı, sosyal medya çalkalandı Gülşen ve Ebru Şahin süper minili ev hallerini paylaştı, sosyal medya çalkalandı Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor 5. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti! Haberi derste alan kızlarını, olay yerine öğretmenleri getirdi 5. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti! Haberi derste alan kızlarını, olay yerine öğretmenleri getirdi Okulun önünde tartıştığı kayınpederini öldürdü Okulun önünde tartıştığı kayınpederini öldürdü Vakalar 47 günde 12 katına çıktı! Vaka sayısında zirve yapan Samsun'u tahtından etmeye aday bir ilimiz var Vakalar 47 günde 12 katına çıktı! Vaka sayısında zirve yapan Samsun'u tahtından etmeye aday bir ilimiz var Koronavirüs aşısı yaptıran Berna Laçin ile Alişan birbirine girdi Koronavirüs aşısı yaptıran Berna Laçin ile Alişan birbirine girdi Tıp öğrencisinden, annesiyle görüştüğü için nafakasını kesen iş insanı babasına dava: Doktor olabilmek için mecbur kaldım Tıp öğrencisinden, annesiyle görüştüğü için nafakasını kesen iş insanı babasına dava: Doktor olabilmek için mecbur kaldım Soruşturma kapsamında gözaltına alınan amirallere bu 3 kritik soru yöneltilecek Soruşturma kapsamında gözaltına alınan amirallere bu 3 kritik soru yöneltilecek
Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan 104 emekli amiralin imza attığı bildiriye tepki: Demokrasimize zarar vermekten başka bir işe yaramaz Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan 104 emekli amiralin imza attığı bildiriye tepki: Demokrasimize zarar vermekten başka bir işe yaramaz         
15:42
KVKK, kişisel verilerin sızdırılması nedeniyle Facebook hakkında inceleme başlattı KVKK, kişisel verilerin sızdırılması nedeniyle Facebook hakkında inceleme başlattı         
15:39
Hollanda'nın şekli nedeniyle dikkat çeken köyü: Bourtange Hollanda'nın şekli nedeniyle dikkat çeken köyü: Bourtange         
15:18
Efsane golcüden çok konuşulacak Emre Belözoğlu yorumu: Yeni bir Sergen Yalçın doğuyor Efsane golcüden çok konuşulacak Emre Belözoğlu yorumu: Yeni bir Sergen Yalçın doğuyor         
14:34
Teşkilat dizisinde rol olan Yavuz Bingöl, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Teşkilat dizisinde rol olan Yavuz Bingöl, yeni imajıyla bambaşka biri oldu         
14:21
Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan 104 emekli amiralin lojman ve koruma hakları iptal edildi Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan 104 emekli amiralin lojman ve koruma hakları iptal edildi         
14:09
İstanbul'da gerginlik! Yolu kapatan mahalle halkına polis ekipleri müdahale etti İstanbul'da gerginlik! Yolu kapatan mahalle halkına polis ekipleri müdahale etti         
13:56
Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu         
13:09
Türkücü Ceylan'ın kızı Melodi, estetikle bambaşka biri oldu Türkücü Ceylan'ın kızı Melodi, estetikle bambaşka biri oldu         
11:55
Survivor yarışmacısı İsmail Balaban'a Başkan'dan çağrı: O yarışmadan çekilmelisin Survivor yarışmacısı İsmail Balaban'a Başkan'dan çağrı: O yarışmadan çekilmelisin         
11:53
Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken "Sapık Alihan" gözaltında         
11:18
Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak         
11:14
Çiftçinin tarlasında bulduğu mühimmatın aydınlatma havanı olduğu ortaya çıktı Çiftçinin tarlasında bulduğu mühimmatın aydınlatma havanı olduğu ortaya çıktı         
11:04
Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var         
10:45
43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor 43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor         
10:19
Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı         
09:59
Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2021 16:09:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sorunları Yunusemre ile çözüyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei