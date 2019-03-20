Sorunlarımızı Birer Birer Çözüme Kavuşturacağız"
1 saat önce
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki vatandaşlarla bir araya geldi.
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman
, Kırıkhan
ve Hassa
ilçelerindeki vatandaşlarla bir araya geldi.
Yayman, Cumhur İttifakı kapsamında desteklenen AK Parti Hassa Belediye Başkan Adayı Mehmet Karataş
, MHP
ve AK Partili yöneticilerle Hassa ve Kırıkhan ilçelerine bağlı mahalleri ziyaret etti.
Vatandaşlarla buluşan Yayman, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin selamını getirdiklerini belirti.
Mevcut büyükşehir belediye başkanının 5 yılda vatandaşı hizmetsiz bıraktığını anlatan Yayman, "Görüyorsunuz, oy verene de hizmet etmiyor, vermeyene de hizmet etmiyorlar. İnşallah hem Hassa da hem de büyükşehir seçimlerinde sandıklarımızı oylarımızla patlatacağız. Hep birlikte çok güzel hizmetlere imza atacağız. Sorunlarımızı birer birer çözüme kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:46 Kaynak: AA
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