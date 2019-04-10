Son Dakika Haberleri: Sorunlu Enerji Kredileri İçin Borç-hisse Takası Yapılacak

Sorunlu Enerji Kredileri İçin Borç-hisse Takası Yapılacak

14 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019 başlıklı toplantıda yaptığı açıklamada sorunlu enerji ve inşaat şirketi kredileri için borç-hisse takası yapılacağını bildirdi. * Kredi yapılandırmalarında önemli ilerlemeler sağlandı, konkordato ve kredi yapılandırmayı yeni yasal çerçeveyle ele alacağız. * Alacak tahsilini hızlandıracağımız bir çerçeve oluşturacağız, en başarılı uluslararası modeli ülkemize […]The post Sorunlu enerji kredileri için borç-hisse takası yapılacak appeared first on Enerji Enstitüsü.

Sorunlu Enerji Kredileri İçin Borç-hisse Takası Yapılacak, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019 başlıklı toplantıda yaptığı açıklamada sorunlu enerji ve inşaat şirketi kredileri için borç-hisse takası yapılacağını bildirdi.

Kredi yapılandırmalarında önemli ilerlemeler sağlandı, konkordato ve kredi yapılandırmayı yeni yasal çerçeveyle ele alacağız.

Alacak tahsilini hızlandıracağımız bir çerçeve oluşturacağız, en başarılı uluslararası modeli ülkemize uyarlayacağız.

Bankacılık sektörünün aktif kalitesini artıracak bir yapıyı başlatıyoruz, kamunun olmadığı bir yapıda Enerji ve inşaat şirketleri gibi sorunlu varlıkları borç hisse takasıyla bilanço dışında çıkaracağız.

The post Sorunlu enerji kredileri için borç-hisse takası yapılacak appeared first on Enerji Enstitüsü.
Kaynak: Enerjienstitusu.com

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:01 
Berat Albayrak, Sektörel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan Talimat Verdi, Ahlat'ta Cumhurbaşkanlığı Köşkü İnşaatı Başladı Son Dakika! Bakan Albayrak Merakla Beklenen Reform Paketi'ni Açıkladı Ölen Babasından Kalan Miras, Talihsiz Vatandaşı İsyan Ettirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmzasıyla Demir Yolu Taşımacılığında Kamu Hizmeti Yükümlülük Süresi Uzatıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 12:15:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sorunlu Enerji Kredileri İçin Borç-hisse Takası Yapılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]