Sorunlu Enerji Kredileri İçin Borç-hisse Takası Yapılacak
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019 başlıklı toplantıda yaptığı açıklamada sorunlu enerji ve inşaat şirketi kredileri için borç-hisse takası yapılacağını bildirdi. * Kredi yapılandırmalarında önemli ilerlemeler sağlandı, konkordato ve kredi yapılandırmayı yeni yasal çerçeveyle ele alacağız. * Alacak tahsilini hızlandıracağımız bir çerçeve oluşturacağız, en başarılı uluslararası modeli ülkemize […]The post Sorunlu enerji kredileri için borç-hisse takası yapılacak appeared first on Enerji Enstitüsü.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:01
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019 başlıklı toplantıda yaptığı açıklamada sorunlu enerji ve inşaat şirketi kredileri için borç-hisse takası yapılacağını bildirdi.
Kredi yapılandırmalarında önemli ilerlemeler sağlandı, konkordato ve kredi yapılandırmayı yeni yasal çerçeveyle ele alacağız.
Alacak tahsilini hızlandıracağımız bir çerçeve oluşturacağız, en başarılı uluslararası modeli ülkemize uyarlayacağız.
Bankacılık sektörünün aktif kalitesini artıracak bir yapıyı başlatıyoruz, kamunun olmadığı bir yapıda Enerji ve inşaat şirketleri gibi sorunlu varlıkları borç hisse takasıyla bilanço dışında çıkaracağız.
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