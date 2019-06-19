Son Dakika Haberleri: ‘Sorunlu kredi’ fonları yolda!
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‘Sorunlu kredi’ fonları yolda!

15 dakika önce

İki bağımsız portföy yönetim şirketi Actus ile İstanbul Portföy birleşme kararı aldı.

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İki bağımsız portföy yönetim şirketi Actus ile İstanbul Portföy birleşme kararı aldı. 3 milyar TL portföy büyüklüğüne sahip olacak olan şirket, içerisinde sorunlu krediler olmak üzere kuracakları yeni fonlarla yurtdışından yatırımcı getirmeyi hedefliyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:08 
İstanbul, Ekonomi
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