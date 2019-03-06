Son Dakika Haberleri: Sorunlu krediler yabancıyı iştahlandırdı

Sorunlu krediler yabancıyı iştahlandırdı

1 saat önce

Sorunlu krediler yabancı fonların ilgisini çekiyor.

Sorunlu krediler yabancıyı iştahlandırdı, System.String[]
Sorunlu krediler yabancı fonların ilgisini çekiyor. Japon Orix ve ABD'li Bain Capital Türkiye piyasasına girmenin yollarını arıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:50 

Amerika Birleşik Devletleri, Japon, Ekonomi
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