Sorunlu krediler yabancıyı iştahlandırdı
1 saat önce
Sorunlu krediler yabancı fonların ilgisini çekiyor.
Sorunlu krediler yabancı fonların ilgisini çekiyor. Japon
Orix ve ABD
'li Bain Capital Türkiye
piyasasına girmenin yollarını arıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:50
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