Soruşturma başlatıldı! Liechtenstein prensi Avrupa Birliği'nin en büyük ayısını öldürmekle suçlanıyor - Son Dakika

Soruşturma başlatıldı! Liechtenstein prensi Avrupa Birliği'nin en büyük ayısını öldürmekle suçlanıyor

06.05.2021 11:49
Soruşturma başlatıldı! Liechtenstein prensi Avrupa Birliği'nin en büyük ayısını öldürmekle suçlanıyor, System.String[]

Agent Green adlı doğal yaşam savunucusu grup, Avrupa Birliği'nin en büyük ayısı olan 17 yaşındaki erkek boz ayı Arthur'u öldürmesiyle ilgili olarak Liechtenstein Prensi Emanuel'i suçluyor. Aktivistler, dişilerden çok daha büyük olan Arthur'un yanlışlıkla değil bilinçli olarak öldürüldüğünü düşünürken; Romanya Ulusal Çevre Muhafızları ise ayı Arthur'un ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Doğal yaşam savunucuları, bir Liechtenstein prensinin mart ayında Romanya'da Avrupa Birliği'nin en büyük ayısı olduğuna inanılan bir ayıyı yasa dışı bir şekilde öldürmekle suçladı. Agent Green adlı örgüt, Prens Emanuel von und zu Liechtenstein'ın Romanya'da çiftliklere zarar veren bir dişi ayıyı vurmak için izin aldığını fakat onun yerine 17 yaşındaki erkek boz ayı Arthur'u vurduğunu söylüyor.

"PRENSLE KİŞİSEL BİR SORUNUMUZ YOK"

Avusturya'da yaşayan Liechtenstein Prensi Emanuel suçlamalara henüz yanıt vermedi. BBC, Prens Emanuel'e ulaşamadı. Agent Green'den Gabriel Paun, "Prensle kişisel bir sorunumuz yok. Avcılar birliğinin kendisine gerekli avlanma izinlerini verdiğini tahmin ediyoruz" dedi.

Liechtenstein prensi Avrupa Birliği'nin en büyük ayısını öldürmekle suçlanıyor

AYININ ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

AFP'ye bir açıklama yapan Liechtenstein Prensliği basın ofisi "bu özel ve kişisel olayın" arka planına dair bir bilgilerinin olmadığını söyledi. Basın ofisi, Prens ve ailesinin ekoloji ve sosyal sürdürülebilirliğe büyük önem verdiğini ekledi. Romanya Ulusal Çevre Muhafızları, ayı Arthur'un ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Agent Green'ın yayınladığı belgelere göre Romanya'nın Covasna ilindeki avcılar birliği, Transilvanya'daki Ojdula köyünde çiftliklere zarar veren bir dişi ayıyı vurması için Prens'e izin verdi. Fakat Prens Emanuel bir ayıyı vurduktan sonra köydeki sorunun çözülmemiş olması, dikkatleri vurulan ayıya çekti.

Liechtenstein prensi Avrupa Birliği'nin en büyük ayısını öldürmekle suçlanıyor

Liechtenstein Prensi Emanuel

AKTİVİSTLER BİLİNÇLİ OLARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYOR

Boz ayılar Avrupa Birliği'nde koruma altında olduğu için avlanmaları da belli şartlara bağlı. Romanya'da yalnızca çevreye zarar veren "problematik" ayılar avlanabiliyor.

Agent Green'den Gabriel Paun bu tip izinlerin son çare olarak verilmesi gerektiğini, norm değil istisna olduklarını söylüyor. Paun, Arthur gibi ayıların öldürülmesiyle aynı soydan ayıların birbiriyle çiftleşme riskinin arttığını belirtiyor.

Romanya Çevre Bakanı Tanczos Barna da köyde rahatsızlık yaratan bir ayının vurulması için izin verildiğini doğruladı fakat bu iznin kime verildiğini söylemedi. Aktivistler, dişilerden çok daha büyük olan Arthur'un yanlışlıkla değil bilinçli olarak öldürüldüğünü düşünüyor.

Soruşturma başlatıldı! Liechtenstein prensi Avrupa Birliği'nin en büyük ayısını öldürmekle suçlanıyor

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Son Dakika Dünya Soruşturma başlatıldı! Liechtenstein prensi Avrupa Birliği'nin en büyük ayısını öldürmekle suçlanıyor - Son Dakika Dünya


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