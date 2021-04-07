Soruşturma derinleşti! Montrö bildirisi nedeniyle gözaltına alınan 14 amiralin dijital verileri inceleniyor - Son Dakika

Soruşturma derinleşti! Montrö bildirisi nedeniyle gözaltına alınan 14 amiralin dijital verileri inceleniyor

07.04.2021 08:07

Tepkilerin odağındaki Montrö bildirisine imza atmaları nedeniyle gözaltına alınan emekli amirallerin Emniyet'teki işlemleri sürüyor. İfadeleri alınan ve haklarında işlem başlatılan 10'u gözaltında toplam 14 amiralin WhatsApp grupları gibi dijital verileri ile cep telefonlarının HTS kayıtları inceleniyor. Güvenlik birimleri tarafından yapılan ilk incelemede, bildiriye imza atan 104 emekli amiralin muvazzaf askerlerle bir bağlantısının tespit edilemediği iddia edildi.

Emekli 104 amiralin imzasını taşıyan "Montrö Bildirisi" ile ilgili olarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 'devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında 10 emekli amiral gözaltına alınırken, 4 emekli amiral de ileri yaşları gerekçesiyle ifadeye çağrılmıştı. Gözaltında bulunan emekli amirallerin Emniyet'teki işlemleri sürüyor. Gözaltındaki isimlerin Emniyet'te iki kişilik nezarethanelerde kaldığı ifade edildi. Sağlık kontrolleri de günde iki kez hastaneye götürülerek yapılıyor.

BİR ARAYA GELDİLER Mİ?

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda el konulan bilgisayar, tablet, USB bellek, hard disk gibi dijital materyallere ilişkin inceleme Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılıyor. Emekli amirallerin telefonlarındaki dokümanlar, yazışmalar ve mesaj grupları da incelemeye alındı. Yine birbirleriyle irtibatlarına ve bildiri öncesinde bir araya gelinip gelinmediği de araştırılıyor. Bu kapsamda Bilgi Teknolojileri Kurumu'ndan (BTK) HTS kayıtları istendi. Araştırma sonrası hazırlanacak rapor doğrultusunda da gözaltındakilerin ifadesi alınacak.

4'Ü İFADE VERECEK

Yaş durumları nedeniyle gözaltı kararı verilmeyen 4 emekli amiral, 3 gün içerisinde emniyete ifade vermeye çağrılmıştı. Hürriyet'in haberine göre bu isimlerin de bugün Ankara Emniyeti'ne gelerek ifade vermeleri bekleniyor.

"BİLDİRİ DEĞİL, DUYURU" DEDİLER

Gözaltında bulunan 4 emekli amiralin avukatı olan Şule Nazlı Erol, dün akşam saatlerinde müvekkilleriyle görüştü. Avukat Erol, "Müvekkillerimle yaptığım görüşmede, gözaltına gerekçe olarak gösterilen açıklamanın bir bildiri olmadığının altını ısrarla çizdiler. Kendileri bunun bir duyuru olduğunu belirtti. Aynı şekilde 'Büyükelçiler tarafından da benzer bir açıklama yapıldı, biz neden gözaltına alındık' diye soruyorlar. 'Gözaltında olmamamız gerekirdi. Suç işlemedik' dediler. Söz konusu duyuruda suç unsuru olmadığını belirttiler. Çok üzgün olduklarını ifade ettiler" dedi.

İLK İNCELEMEDE MUVAZZAF BAĞI GÖRÜLMEDİ

Güvenlik birimleri tarafından yapılan ilk incelemede, bildiriye imza atan 104 emekli amiralin muvazzaf askerlerle bir bağlantısının tespit edilemediği iddia edildi. Emekli amirallerin bildirisinden sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma başlatırken, ilgili kurumlar da idari inceleme yaptı. Yapılan araştırmaların ilk sonuçlarına göre, bildiriyi hazırlayan amirallerin muvazzaf askerlerle herhangi bir bağlantısının tespit edilmediği belirtildi. Başsavcılığın, dijital materyaller de dahil olmak üzere yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından son tespiti yapacağı vurgulandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu kapsamda emekli amirallerin HTS kayıtları ve telefon trafiğini de inceleyecek.

Soruşturma derinleşti! Montrö bildirisi nedeniyle gözaltına alınan 14 amiralin dijital verileri inceleniyor

Montrö Sözleşmesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Soruşturma derinleşti! Montrö bildirisi nedeniyle gözaltına alınan 14 amiralin dijital verileri inceleniyor - Son Dakika


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