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Soruşturmada dikkat çeken detay! Dilan ve Engin Polat'ın aile hekimi de gözaltına alınmış - Son Dakika

Soruşturmada dikkat çeken detay! Dilan ve Engin Polat'ın aile hekimi de gözaltına alınmış

Son Güncelleme: 05.11.2023 15:30

Haklarında ''kara para aklama'' soruşturması başlatılan Dilan Polat ve Engin Polat'ın da içinde bulunduğu 12 kişi tutuklandı. Tüm hızıyla devam eden soruşturmada gözaltına alınan isimlerden birinin de aile hekimi olarak görev yapan Yeşim Altınkalem Dalkıran olduğu anlaşıldı. Dalkıran, hakimlik sorgusu sonrası adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında dikkat çelen bir detay gün yüzüne çıktı. soruşturmada gözaltına alınan isimlerden birinin de Polat çiftinin Aile Hekimi olarak görev yapan Yeşim Altınkalem Dalkıran olduğu anlaşıldı. Dalkıran, hakimlik sorgusu sonrası adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

24 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturmada 24 kişi gözaltına alınmıştı.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

24 şüphelinin gözaltına alındığı ilk operasyondan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanınca Anadolu Adliyesine sevk edilmişlerdi. Mahkemeye sevk edilenler arasında olan Engin Polat ve Dilan Polat tutuklandı. Polat çiftiyle beraber tutuklanan 10 kişi arasında Engin Polat'ın kardeşi Alper Kürşat Polat, babası Sezgin Polat, Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu da var.

ARALARINDAKİ İSİM DİKKAT ÇEKTİ

Davanın yankıları sürerken soruşturmada dikkat çeken bir detay daha ortaya çıktı. Halk TV'de yer alan habere göre gözaltına alınan isimlerden birinin de Aile Hekimi olarak görev yapan Yeşim Altınkalem Dalkıran olduğu ortaya çıktı. Savcılık, Dr. Dalkıran'ı da tutuklanması talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk etti fakat Dr. Dalkıran, hakimlik sorgusu sonrası adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

6 KİŞİ ALİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Öte yandan soruşturmada tutuklanan ve serbest bırakılan isimler de belli oldu. 18 şüpheliden 16'sı tutuklama talebi ile 2'si ise adli kontrol kararı talebi ile mahkemeye sevk edilen , Beyza Nur Gün, Ceyda Nur Gün, Gürsel Yılmaz, Yeşim Altınkalem Dalkıran, Haydar Enes Çetinkaya Buse Uzuner, toplamda (6) kişi adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Engin Polat, Dilan Polat, Sezgin Polat, Sinem Sıla Doğu, Ahmet Gün, Alper Kürşat Polat, Nilgül Yılmaz, Metin Yılmaz, Zekayi Tepe, Can Doğu, Can Polat, Halil Polat toplamda (12) kişi tutuklandı.

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Son Dakika Hukuk Soruşturmada dikkat çeken detay! Dilan ve Engin Polat'ın aile hekimi de gözaltına alınmış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Soruşturmada dikkat çeken detay! Dilan ve Engin Polat'ın aile hekimi de gözaltına alınmış - Son Dakika
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