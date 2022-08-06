Meksika'daki Soruşturmaya Göre ABD Göç Yetkilileri 591 Göçmene Cinsel İstismarda Bulundu - Son Dakika
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Meksika'daki Soruşturmaya Göre ABD Göç Yetkilileri 591 Göçmene Cinsel İstismarda Bulundu

06.08.2022 13:43
Meksika'daki Soruşturmaya Göre ABD Göç Yetkilileri 591 Göçmene Cinsel İstismarda Bulundu

Soruşturmaya göre, tecavüzlerin büyük bölümü, birçoğu insan hakları örgütleri tarafından göçmenlerden kazanç sağlamak ve onurlu yaşam koşullarını garanti etmemekle suçlanan özel şirketler tarafından işletilen ICE gözaltı merkezlerindeki koğuşlarda ve göçmenleri Meksika'ya taşıyan...

Soruşturmaya göre, tecavüzlerin büyük bölümü, birçoğu insan hakları örgütleri tarafından göçmenlerden kazanç sağlamak ve onurlu yaşam koşullarını garanti etmemekle suçlanan özel şirketler tarafından işletilen ICE gözaltı merkezlerindeki koğuşlarda ve göçmenleri Meksika'ya taşıyan otobüslerde meydana geldi.

MEKSİKO, 6 Ağustos (Xinhua) -- Meksika'daki Milenio gazetesi tarafından Cuma günü yayınlanan bir soruşturma, ABD'de son altı senede 591 göçmenin ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ajanları tarafından cinsel istismara uğradığını belgeledi. ABD Adalet Programları Ofisi ve ICE'nin raporlarına, istatistiklerine ve iç denetimlerine dayanan soruşturma, istismarların çoğunlukla kadınlara yönelik olduğunu ve göçmenlerin göçmenlik durumları belirlenip yargısal süreçlerinin tamamlanmasına kadar "tutulmaları gereken" ICE gözaltı merkezlerinde gerçekleştiğini kaydetti. Soruşturmaya göre, ihlallerin büyük bölümü, insan hakları örgütleri tarafından çoğunlukla göçmenlerden kazanç sağlamak ve onurlu yaşam koşullarını garanti etmemekle suçlanan özel şirketler tarafından işletilen ICE gözaltı merkezlerindeki koğuşlarda ve göçmenleri Meksika'ya taşıyan otobüslerde meydana geldi.

Gazetenin ulaştığı gözaltı merkezlerine ait 97 denetim raporuna göre, ABD Adalet Bakanlığı bu tesislerde 2017 ve 2021 yılları arasında ICE ajanlarının sürekli istismarda bulunduğunu tespit etti. Bakanlık, gözaltı merkezlerinde cinsel istismara dair son raporunda, son altı senede göçmen gözaltı merkezlerinde 591 kişinin cinsel istismara uğradığını ortaya koydu. Öte yandan Milenio, Kovid-19 pandemisinde sayımların aralıklı olarak yapılması sebebiyle ve gazetenin erişebildiği davalar itibarıyla rakamın eksik bildirilmiş olabileceğini öne sürdü. Soruşturmanın ortaya çıkarttığı vakalardan biri, Teksas eyaletindeki bir gözaltı merkezinde üç ABD ajanı tarafından diğer iki göçmen kadınla birlikte tecavüze uğrayan ve daha sonra hamile kalan Meksikalı bir kadındı. Haberde, "Hikayeler çok vahşi ve bazı göç ajanlarının göçmen kadınların gözaltında tutulduğu yerlere girip sözde arama yapmak için kıyafetlerini çıkarmaya zorladığını ve sonra onları istismar ettiğini gösteriyor" denildi. Haberde ayrıca, "çok az sayıda olayın mahkemelere yansıdığının" altı çizilirken çeşitli göçmen koruma örgütleri "cezasızlığın hüküm sürmesini" kınadı. Soruşturmada "Kırılgan durumda olan birçok kişi misilleme korkusuyla resmi şikayette bulunmaktan kaçındı" sonucuna varıldı.

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Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Meksika'daki Soruşturmaya Göre ABD Göç Yetkilileri 591 Göçmene Cinsel İstismarda Bulundu - Son Dakika
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