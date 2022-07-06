Soruyu doğru bilenler kurbanlığı aldı - Son Dakika
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Soruyu doğru bilenler kurbanlığı aldı

06.07.2022 16:21

Soruyu doğru bilenler kurbanlığı aldı Bayrampaşalı Yaspe lakaplı sosyal medya fenomeni Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ilçede yarışma düzenledi.

Soruyu doğru bilenler kurbanlığı aldı

İSTANBUL - Bayrampaşalı Yaspe lakaplı sosyal medya fenomeni Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ilçede yarışma düzenledi. Sorulara doğru cevap veren vatandaşlar kurbanlık, erzak ve para ödülünün sahibi oldu.

Bayrampaşalı Yaspe lakaplı sosyal medya fenomeni Yasin Pehlivan, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ilçede yarışma programı yapacağını duyurmuştu. Yaspe bugün Bayrampaşa Sabri Akpınar Parkı'nda ilçe sakinlerine sorular sordu. Yarışmaya katılacak kişiler parkta sıraya girdi ve sıranın kendisine gelmesini bekledi. Sorulara doğru cevap veren vatandaşlar kurbanlık, erzak kolisi ve para ödülü kazandı. Kurban ödülünü kazanan vatandaşlar bayram öncesi çifte mutluluk yaşadı.

"Yaşadığımızın bir amacı olsun"

Sosyal medya fenomeni Yaspe çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Biz 5 yıldır sosyal medyada varız iyi eğlenceli içerikler ürettik kazanıyoruz çok şükür bu işleri yapıyoruz gelirimiz var vergilerimizi ödüyoruz. Bir boşluk vardı manevi açıdan bir şeyler yapmamız gerekiyordu neden kazandığımızın bir kısmını dağıtmayalım dedik ekip arkadaşlarımızdan da onay aldık. Geçen hafta ilk bir deneme yaptık mutfak ihtiyaçları dağıttık o videoda ilgi görünce bu hafta gündemde Kurban Bayramı vardı, kurbanlık, erzak kolisi dağıtalım istedik. Yaşadığımızın bir amacı olsun dedik onun dışında yapmasaydık da kazanıyorduk boş geçirmiyoruz. Devletimiz sağ olsun gerekli yardımları yapıyor bizimde çorbada tuzumuz olsun istedik. Türkiye'de daha önce para dağıtan fenomenler oldu ama bu tarz hediyeyi ilk defa biz yapıyoruz" dedi.

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Kaynak: İHA

Yasin Pehlivan, Kurban Bayramı, Kurban, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Soruyu doğru bilenler kurbanlığı aldı - Son Dakika

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