Sosa: "Kaptanlığın Sorumluluklarını Yerine Getirmeye Çalışıyorum"
1 saat önce
- Trabzonsporlu Jose Sosa'nın açıklamaları Trabzonsporlu Jose Sosa, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdükleri Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezinde düzenlenen basın toplantısına katıldı.
- Trabzonsporlu Jose Sosa
'nın açıklamaları Trabzonsporlu Jose Sosa, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdükleri Antalya
'nın Serik ilçesi Belek
turizm merkezinde düzenlenen basın toplantısına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:00 Kaynak: AA
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