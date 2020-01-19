Sosa: "Kazandığımız için mutluyuz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sosa: 'Kazandığımız için mutluyuz' - Son Dakika

Sosa: "Kazandığımız için mutluyuz"

6 saat önce

Trabzonspor Kaptanı Jose Sosa, Kasımpaşa galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada gollerin erken gelmesi nedeniyle farklı bir galibiyet aldıklarını belirterek, kimin gol attığından çok takımın kazanıyor olmasının daha önemli olduğunu söyledi.

Sosa:

Trabzonspor Kaptanı Jose Sosa, Kasımpaşa galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada gollerin erken gelmesi nedeniyle farklı bir galibiyet aldıklarını belirterek, kimin gol attığından çok takımın kazanıyor olmasının daha önemli olduğunu söyledi.

Trabzonspor Kaptanı Jose Sosa, 6-0 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sosa, 3 gün önce oynadıkları Denizlispor maçından sonra yorgunluk belirtilerinin ortaya çıkacağını düşündüklerini ancak erken goller bulduklarını belirterek, "Öncelikle 3 gün önce bir maça çıkmıştık. O maçtan sonra belki yorgunluğun belirtileri olacağını, özellikle maçın ikinci yarısında olacağını tahmin etmiştik. Şansımız yaver gitti. Golleri erken bulduğunuz zaman biraz daha kontrolle şekilde oynama fırsatı buluyorsunuz. Yorgunluğun belirtileri ortaya çıkmadan gollerin erken gelmesi bizi adımıza iyi oldu. Bunu konuşmuştuk. Gollerin erken gelmesi bizi rahatlattı" dedi.

"BENİ ASIL MUTLU EDEN ŞEY KAZANMAK"

Gol atmanın hem kendisini hem de takım arkadaşlarını mutlu ettiğini belirten Sosa, "Gol atmak tabii ki beni de takım arkadaşlarımı da mutlu eder ama ben pozisyonum gereği, hem takımdaki rolüm, oyun içindeki rolüm gereği çok fazla gol atan ya da gollere çok fazla sevinen biri değilim. Çünkü takımdaki rolüm daha farklı. Dolaysıyla böyle bir golü uzun süredir bekliyordum açıkçası. Dışarıdan da bakınca çok güzel gözüküyor. Ama beni asıl mutlu eden şey kazanmak. Kimin gol attığı çok önemli değil takımın kazanıyor olması çok önemli. Bundan dolayı çok mutluyum" diye konuştu.

Taraftarların oyundan çıkarken ortaya koydukları sevgi gösterisiyle ilgili olarak ise Sosa, "Gerçekten tarif edilemeyecek duygular. Buraya gelen insanlar bizi hep desteklediler. Her zaman ellerinden gelen bütün yardımı bize gösterdiler. Sahadaki yardımcımız oldular. Onları mutlu edebilmek, onlara bir gülümseme kondurabilmek çok önemliydi benim adıma. Kazandığımız maçlardan sonra hem annemin mesajları, kızlarım belki mesaj atacak yaşta değiller ama eşimin attığı mesajlar ve gönderdikleri videolar insanı çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

(Gökmen Şahin/İHA)

Trabzonspor, Kasımpaşa, Jose Sosa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 07:50 Kaynak: İHA
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