Sosa: "Sosyal Medyadan Taraftarımızın Çok Fazla Desteğini Hissediyoruz"
13 dakika önce
- Trabzonsporlu Jose Sosa'nın açıklamaları Trabzonsporlu Jose Sosa, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdükleri Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezinde düzenlenen basın toplantısına katıldı.
- Trabzonsporlu Jose Sosa'nın açıklamaları Trabzonsporlu Jose Sosa, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdükleri Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezinde düzenlenen basın toplantısına katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:35 Kaynak: AA
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