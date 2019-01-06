Son Dakika Haberleri: Sosa: "Sosyal Medyadan Taraftarımızın Çok Fazla Desteğini Hissediyoruz"

Sosa: "Sosyal Medyadan Taraftarımızın Çok Fazla Desteğini Hissediyoruz"

13 dakika önce

- Trabzonsporlu Jose Sosa'nın açıklamaları Trabzonsporlu Jose Sosa, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdükleri Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezinde düzenlenen basın toplantısına katıldı.

- Trabzonsporlu Jose Sosa'nın açıklamaları Trabzonsporlu Jose Sosa, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdükleri Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezinde düzenlenen basın toplantısına katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:35 Kaynak: AA

serik, Jose Sosa, Antalya, Güncel
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