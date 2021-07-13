SOSACT "STEM ve Kodlama Eğitimi Standardizasyonu Projesi" Kodlama Eğitici Eğitiminde Temel Yaklaşımlar Kitabı yayınlandı - Son Dakika

SOSACT "STEM ve Kodlama Eğitimi Standardizasyonu Projesi" Kodlama Eğitici Eğitiminde Temel Yaklaşımlar Kitabı yayınlandı
13.07.2021 21:11
Erasmus+ KA201 projesi kapsamında Avrupa Birliği hibe desteği ile yürütülen ve koordinatörlüğünü Genel Müdürlüğümüzün yaptığı SOSACT "STEM ve Kodlama Eğitimi Standardizasyonu Projesi"' nin çıktılarından olan Kodlama Eğitici Eğitiminde Temel Yaklaşımlar Kitabı'nın Türkçe ve İngilizce...
Erasmus+ KA201 projesi kapsamında Avrupa Birliği hibe desteği ile yürütülen ve koordinatörlüğünü Genel Müdürlüğümüzün yaptığı SOSACT "STEM ve Kodlama Eğitimi Standardizasyonu Projesi"' nin çıktılarından olan Kodlama Eğitici Eğitiminde Temel Yaklaşımlar Kitabı'nın Türkçe ve İngilizce versiyonu tamamlanmış olup e-kitap olarak yayına sunulmuştur.
Kitaplara ulaşmak için görsellere tıklayınız.
Proje sayfası için tıklayınız.
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