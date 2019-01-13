Son Dakika Haberleri: Sosis' Köpek, Annesiz Yavru Kedileri Emziriyor

Sosis' Köpek, Annesiz Yavru Kedileri Emziriyor

1 saat önce

BURSA'nın İznik ilçesinde hayvan barınağında köpeğin, biri gözleri görmeyen, 3 yavru kediyi emzirmesi, görenleri şaşırtıyor.

Sosis' Köpek, Annesiz Yavru Kedileri Emziriyor, System.String[]
BURSA'nın İznik ilçesinde hayvan barınağında köpeğin, biri gözleri görmeyen, 3 yavru kediyi emzirmesi, görenleri şaşırtıyor.

Özellikle engelli hayvanlara sahip çıkıp onlara bakan hayvansever Fatma Şeren'e ait barınakta yaşayan 80'e yakın hayvan arasındaki 'Tekir', 'Bekir' ve 'Tanus' isimli yavru kediler, 'Sosis' isimli köpek tarafından emziriliyor. Fatma Şener, özellikle engelli hayvanlara kendisine ait barınakta baktığını belirterek, 3 yavru kedinin köpek tarafından emzirildiğini söyledi. Tekir'in gözlerinin görmediğini söyleyen Şener, yavru kedilerin 'Sosis' köpek sayesinde beslenerek büyüdüklerini aktardı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 02:07 Kaynak: DHA

İznik, Bursa, Güncel
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