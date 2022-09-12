Türk balıkçılar Rusya'da nükleer santral yakınındaki turnuvada yarıştı - Son Dakika
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Türk balıkçılar Rusya'da nükleer santral yakınındaki turnuvada yarıştı

12.09.2022 15:11

SOSNOVİ Türkiye'den amatör balıkçılar, Rusya'nın işletme halindeki en büyük santrallerinden Leningrad Nükleer Güç Santrali (NGS) yakınında düzenlenen balıkçılık turnuvasında yarıştı.

SOSNOVİ Türkiye'den amatör balıkçılar, Rusya'nın işletme halindeki en büyük santrallerinden Leningrad Nükleer Güç Santrali (NGS) yakınında düzenlenen balıkçılık turnuvasında yarıştı.

Mersin'de Akkuyu NGS'yi de inşa eden Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un 2. kez düzenlediği Uluslararası Balıkçılık Turnuvası, Leningrad bölgesindeki Sosnovi Bor şehrinin Finlandiya Körfezi kıyısında yapıldı.

Turnuvaya, Türkiye'den 3 amatör balıkçının yanı sıra Rusya, Ermenistan, Macaristan, Mısır, Hindistan, Bangladeş, Kazakistan, Özbekistan ve Güney Afrika'dan 23 amatör balıkçı da katıldı.

Katılımcılar, bilgilendirmenin ardından hazırlıklarını tamamladıkları tekneleriyle Leningrad NGS etrafındaki denize açıldı. Yarışmada tutulan 203 balık, hakem heyetince tartıldıktan sonra mühendislerce radyasyon ölçümünden geçirildi. Ölçümler sonucu balıklardaki radyasyon oranının sağlık standartlarında belirtilen seviyeyi aşmadığı kaydedildi.

Hindistan'dan katılan Arunabha Sannigrahi ve Santosh Jaiswar'ın birinci olduğu turnuvada, Mısır takımı ikinci, Rusya ve Mısır'dan amatör balıkçıların olduğu takım da üçüncü oldu. Özbekistan takımı, "Kazanma Azmi" özel ödülünü kazandı.

Uluslararası Balıkçılık Turnuvası'nda yarışan balıkçılar, Leningrad NGS'yi de gezip işleyiş hakkında bilgi aldı.

"Hava soğuk olsa da teknedeki ortam keyifliydi"

Turnuvaya Mersin'in Silifke ilçesinden katılan Levent Atalay, balıkçılığın yorucu olduğunu belirterek, "Turnuva keyifli ve zevkliydi. Uzun süre ayakta durmak yorucu olsa da denizde vakit geçirmek keyifliydi." dedi.

Gülnar ilçesinden katılan Hasan Sünbül de balık tutabildiği için mutlu olduğunu anlatarak, "Turnuvada bir nevi Türkiye'yi temsil ettiğim için duygulandım. Hava soğuk olsa da teknedeki ortam keyifliydi. İnşallah ileride de böyle etkinliklere katılırız. Ben nükleerin faydalı olacağına canı gönülden inanıyorum. Mersin'de de projeyi destekliyoruz. Burada da nükleer santrali gördük. Balık tutmak bana da nasip oldu. 2-3 balığı kaçırdım ama en son bir balığı yakalayınca çok sevindim, neşelendim." diye konuştu.

Rosatom'un bir iştiraki olan Rusatom Uluslararası Ağ Şirketinin Başkanı Vadim Titov da yazılı açıklamasında, farklı ülkelerden misafirleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını, bu tür etkinliklere büyük önem verdiklerini belirtti.

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Kaynak: AA

Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk balıkçılar Rusya'da nükleer santral yakınındaki turnuvada yarıştı - Son Dakika

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