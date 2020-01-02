Sosu Ayrı Bir Olay: Zencefilli Bonfile Tarifi

Malzemeler:



*500 g bonfile



*3 yemek kaşığı sıvı yağ



*4 diş sarımsak



*Yarım çay kaşığı tuz



*Yarım çay kaşığı karabiber



*3-4 dal taze soğan



Tatlı ekşi sos için;



*1,5 su bardağı su



*1 yemek kaşığı soya sosu



*2 yemek kaşığı nişasta



*3 yemek kaşığı esmer şeker



*1 tatlı kaşığı bal



*2 yemek kaşığı üzüm sirkesi



Üzeri için;



*2 dal taze soğan



Tarif:



1-Bonfileleri iri iri doğrayın.



2-Arçelik Ankastre Ocak'ta döküm tavayı iyice kızdırın.



3-Sıvı yağı da ekleyip etleri pişirmeye başlayın.



4-Rendelediğiniz sarımsak, tuz ve karabiberi de ekleyin.



5-İnce ince doğradığınız taze soğanları da ekleyip ocağı kapatın.



6-Sosu için Arçelik Ankastre Ocak'ta sos tenceresinde mısır nişastası ve suyu iyice karıştırın.



7-Sirke, esmer şeker, soya sosu ve balı ekleyip karıştırmaya devam edin.



8-Tüm malzemeleri kısık ateşte karıştırarak pişirin.



9-Sosunuz kıvam alınca ocağın altını kapatın ve sosu etlerin üzerine dökün.



10-Etleri sosla birkaç dakika daha pişirip taze soğan ile süsleyip servis edebilirsiniz.



11-Afiyet olsun!



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