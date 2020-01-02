Sosu Ayrı Bir Olay: Zencefilli Bonfile Tarifi

Malzemeler:
*500 g bonfile
*3 yemek kaşığı sıvı yağ
*4 diş sarımsak
*Yarım çay kaşığı tuz
*Yarım çay kaşığı karabiber
*3-4 dal taze soğan
Tatlı ekşi sos için;
*1,5 su bardağı su
*1 yemek kaşığı soya sosu
*2 yemek kaşığı nişasta
*3 yemek kaşığı esmer şeker
*1 tatlı kaşığı bal
*2 yemek kaşığı üzüm sirkesi
Üzeri için;
*2 dal taze soğan
Tarif:
1-Bonfileleri iri iri doğrayın.
2-Arçelik Ankastre Ocak'ta döküm tavayı iyice kızdırın.
3-Sıvı yağı da ekleyip etleri pişirmeye başlayın.
4-Rendelediğiniz sarımsak, tuz ve karabiberi de ekleyin.
5-İnce ince doğradığınız taze soğanları da ekleyip ocağı kapatın.
6-Sosu için Arçelik Ankastre Ocak'ta sos tenceresinde mısır nişastası ve suyu iyice karıştırın.
7-Sirke, esmer şeker, soya sosu ve balı ekleyip karıştırmaya devam edin.
8-Tüm malzemeleri kısık ateşte karıştırarak pişirin.
9-Sosunuz kıvam alınca ocağın altını kapatın ve sosu etlerin üzerine dökün.
10-Etleri sosla birkaç dakika daha pişirip taze soğan ile süsleyip servis edebilirsiniz.
11-Afiyet olsun!
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