Sosu Ayrı Bir Olay: Zencefilli Bonfile Tarifi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Sosu Ayrı Bir Olay: Zencefilli Bonfile Tarifi - Son Dakika Magazin

Sosu Ayrı Bir Olay: Zencefilli Bonfile Tarifi

6 saat önce

Malzemeler: *500 g bonfile*3 yemek kaşığı sıvı yağ*4 diş sarımsak*Yarım çay kaşığı tuz*Yarım çay kaşığı karabiber*3-4 dal taze soğanTatlı ekşi sos için;

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Malzemeler:


*500 g bonfile


*3 yemek kaşığı sıvı yağ


*4 diş sarımsak


*Yarım çay kaşığı tuz


*Yarım çay kaşığı karabiber


*3-4 dal taze soğan


Tatlı ekşi sos için;


*1,5 su bardağı su


*1 yemek kaşığı soya sosu


*2 yemek kaşığı nişasta


*3 yemek kaşığı esmer şeker


*1 tatlı kaşığı bal


*2 yemek kaşığı üzüm sirkesi


Üzeri için;


*2 dal taze soğan


Tarif:


1-Bonfileleri iri iri doğrayın.


2-Arçelik Ankastre Ocak'ta döküm tavayı iyice kızdırın.


3-Sıvı yağı da ekleyip etleri pişirmeye başlayın.


4-Rendelediğiniz sarımsak, tuz ve karabiberi de ekleyin.


5-İnce ince doğradığınız taze soğanları da ekleyip ocağı kapatın.


6-Sosu için Arçelik Ankastre Ocak'ta sos tenceresinde mısır nişastası ve suyu iyice karıştırın.


7-Sirke, esmer şeker, soya sosu ve balı ekleyip karıştırmaya devam edin.


8-Tüm malzemeleri kısık ateşte karıştırarak pişirin.


9-Sosunuz kıvam alınca ocağın altını kapatın ve sosu etlerin üzerine dökün.


10-Etleri sosla birkaç dakika daha pişirip taze soğan ile süsleyip servis edebilirsiniz.


11-Afiyet olsun!


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Taze Soğan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:56 
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