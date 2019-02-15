Son Dakika Haberleri: Sosyal Adalet ve Dengeleri Gözeten Bir Belediye Olacağız"

Sosyal Adalet ve Dengeleri Gözeten Bir Belediye Olacağız"

2 saat önce

CHP Kırşehir Belediye başkan adayı Selahattin Ekicioğu, seçimleri kazanması halinde sosyal adalet ve dengeleri gözeten bir belediye anlayışını uygulayacağını belirtti.

Sosyal Adalet ve Dengeleri Gözeten Bir Belediye Olacağız
CHP Kırşehir Belediye başkan adayı Selahattin Ekicioğu, seçimleri kazanması halinde sosyal adalet ve dengeleri gözeten bir belediye anlayışını uygulayacağını belirtti.

CHP Kırşehir İl Başkanlığı seçim bürosundan yapılan açıklamaya göre, Ekicioğlu, kent merkezindeki esnafı ziyaret ederek projelerini ve yapmayı planladığı çalışmaları anlattı.

Kırşehir'in sorunlarının giderilmesi için önemli projeler hazırladıklarını ifade eden Ekicioğlu, yaşlısından gencine, çocuğundan kadınına, çalışanından işsizine kadar Kırşehir'in bir bütün olarak ele alınması gerektiğini vurguladı.

Kırşehir ekonomisinin geliştirilmesi ve istihdamın artırılmasının önündeki engellerin kaldırılması noktasında projeler hazırladıklarını dile getiren Ekicioğlu, sosyal devlet ve sosyal bir belediyecilik anlayışının şehir'de yaşayanların huzur, refah ve mutluluk içinde yaşamını örgütlemesi gerektiğini aktardı.

Ekicioğlu, sokak sokak ziyaret ettikleri Kırşehir'de yaşayan herkesi yönetime dahil edeceklerine işaret ederek, "Sosyal adalet ve dengeleri gözeten bir belediye olacağız. Bu konuda da Türkiye'ye örnek olacağız. Bize gösterilen ilgi ve güveni boşa çıkarmayacağız." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:27 Kaynak: AA

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