Sosyal ağ sağlayıcılarına tanınan süre 48 saate çekilebilir - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sosyal ağ sağlayıcılarına tanınan süre 48 saate çekilebilir - Son Dakika

Sosyal ağ sağlayıcılarına tanınan süre 48 saate çekilebilir

14 dakika önce

Sosyal medya düzenlemelerini de içeren "torba kanun" teklifi taslağında bazı değişikliklere gidilebileceği öğrenildi.

Sosyal ağ sağlayıcılarına tanınan süre 48 saate çekilebilir, System.String[]

Sosyal medya düzenlemelerini de içeren "torba kanun" teklifi taslağında bazı değişikliklere gidilebileceği öğrenildi. Buna göre sosyal medyada hak ihlallerinin önüne geçmek için tanınan sürenin kısaltılması gündemde. Ayrıca yapılan düzenlemeler Facebook CEO'su Mark Zuckerberg ve Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey gibi sosyal medya platformlarının tepe yöneticilerine beyan edilecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Dijital Ofis, BTK ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerinin katıldığı bir zirve gerçekleştirildi. Zirvede, sosyal medyayla ilgili maddeler masaya yatırıldı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, zirvede, Meclis'e gönderilecek düzenlemenin aynısının Almanya ve Fransa tarafından geçtiğimiz yıl devreye alındığının ifade edildiği, Türkiye'de de vakit kaybedilmeden sosyal ağ sağlayıcılarına yönelik tedbirlerin getirilmesinin gerektiği belirtildi.

"72 SAAT 48 SAATE ÇEKİLSİN" ÖNERİSİ

Taslak metinde yer alan "sosyal ağ sağlayıcıları özel hayatın gizliliğini ihlal başvurularına 72 saat içinde cevap vermek zorundadır" yönündeki sürenin de 48 saate çekilmesi yönünde tavsiye kararı alındı. Bu önerinin Meclis'e sunulacağı ifade edildi. Toplantıda, çok sayıda asılsız haber üreten, toplumu kin ve düşmanlığa sevk eden, ülke içerisinde ikilik oluşturmayı hedefleyen paylaşımlar yapan operasyonel hesapların çoğu kez bu şirketlere bildirilmesine rağmen kapatılmadığının da ifade edildiği öğrenildi.

DAVAYA BAKIYOR ANCAK TEMSİL EDEMİYORLAR

Öte yandan, Türkiye'de 1 milyondan fazla kullanıcısı olan sosyal ağların Türkiye'de temsilcilik açmaları düzenlemeyle artık zorunlu olacak. Halihazırda bu şirketlerin Türkiye'de bulunan avukatlarının temsil yetkisinin olmadığı öğrenildi. Şirketlerin avukatlara verdiği vekaletnamede "Yalnızca söz konusu ülkede şirkete yönelik davaları takip edebilir, şirketi temsil edemezler" ibaresi yer alıyor. Uzmanlara göre, şirketler bu maddeyle Türkiye ile doğrudan muhatap kapısını da kapatmış oluyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesinden sonra 30 gün içinde temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, sitenin internet bant genişliği 30 gün içinde yüzde 50, 60 gün içinde de yüzde 95 oranında daraltılabilecek. Ayrıca sosyal medya düzenlemesinin Meclis'te kabul edilmesinin ardından doğrudan sosyal ağ şirketlerinin tepe isimlerine gönderileceği ifade edildi. Böylece resmi bildirimde bulunularak, gereklikleri yapmaları için tanınan 30 günlük sürenin de işletilmesi sağlanacak.

(İHA)

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 11:55 Kaynak: İHA

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