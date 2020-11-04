Sosyal ağ sağlayıcılarına verilen süre doldu - Son Dakika

Sosyal ağ sağlayıcılarına verilen süre doldu

04.11.2020 15:13
Sosyal ağ sağlayıcılarına verilen süre doldu, System.String[]

Yasal sürenin sona ermesinin ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) temsilci bildiriminde bulunmayan başta Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, Youtube ve Tiktok olmak üzere sosyal ağ sağlayıcılarına 10'ar milyon lira ceza kesildi.

Yasal sürenin sona ermesinin ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) temsilci bildiriminde bulunmayan başta Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, Youtube ve Tiktok olmak üzere sosyal ağ sağlayıcılarına 10'ar milyon lira ceza kesildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yasal sürenin sona ermesinin ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na temsilci bildiriminde bulunmayan sosyal ağ sağlayıcılarına 10'ar milyon lira ceza kesildi. Son zamanlarda Amerika, Almanya ve AB'nin çeşitli ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesi, kendi kanunlarına aykırılık taşıyan içerik ve paylaşımların kaldırılması konusunda sosyal ağ sağlayıcılarına temsilci atama ve düzenlemelerin yapılmaması durumunda ceza işlemi uygulanmasına yönelik düzenlemeler yaptı. Türkiye'de de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüklerini yerine getirmeleri için verilen süre sona erdi. Sosyal Medya Yasası olarak da ifade edilen 7253 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girdi.

Yasaya göre sosyal medya ağlarının Türkiye'de temsilci bulundurmaları gerekiyor. Türkiye'de temsilci bulundurmayanlara kademeli olarak 5 aşamalı ceza veriliyor. 5 aşamalı ceza sistemi şöyle:

"1- Yükümlülüklerini yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarına 10 milyon lira idari para cezası uygulanacak.

2- Bu cezanın tebliğinden itibaren 30 gün içinde de yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde sosyal ağ sağlayıcıya bu defa 30 milyon lira idari para cezası kesilecek.

3- İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülük de yerine getirilmezse Türkiye'de mukim vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal ağ sağlayıcısına reklam vermesi yasaklanacak. Verilen reklam yasağı kararı Resmi Gazete'de yayımlanacak.

4- Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.

5- Başvurunun kabulüne ilişkin hakim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90'a kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine müracaat edebilecek.

Sosyal ağ sağlayıcıları, bu süreçlerin sonunda dahi Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul ederlerse o güne kadar kesilen idari para cezalarının dörtte biri tahsil edilecek, reklam yasağı kaldırılacak ve internet trafiği bant genişliğine yapılan müdahale de sonlandırılacak."

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu kapsamda başta Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, Youtube ve Tiktok olmak üzere ceza uygulandı. Kamuoyunda Sosyal Medya Yasası olarak adlandırılan bu düzenleme ile ilgili birçok yanlış bilginin dolaşımda olduğunu üzülerek görüyorum. Peki sosyal medya şirketlerinden talep ettiklerimiz nelerdi? Türkçe yapılan başvuruların Türkçe cevaplanması, kişilik haklarının ve özel hayatın gizliliğinin ihlalinde başvurulara sosyal ağ sağlayıcı tarafından 48 saat içinde cevap verme zorunluğu, sosyal ağ sağlayıcı kişi başvurularına ilişkin 6 ayda bir rapor yayınlamak zorunda, mahkeme kararına rağmen 24 saat içinde hukuka aykırı içerikleri çıkarmayan sosyal ağlar, doğacak zarardan sorumlu olacak, sosyal ağ sağlayıcılar Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de barındırma yönünde gerekli tedbirleri alacak, ayrıca şikayetlerle ilgili olarak cevap yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 5 milyon lira, rapor sunmayanlara 10 milyon lira idari para cezası kesilebilecek. Amacımız; diğer ülkelerin kurallarına nasıl uyuluyor, vatandaşlarının taleplerine değer veriliyorsa, ülkemizde de aynı şekilde bir uygulama olması" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sosyal Medya, İnternet, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sosyal ağ sağlayıcılarına verilen süre doldu - Son Dakika Ekonomi


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