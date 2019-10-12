Son Dakika Haberleri: Sosyal bilgiler dersini Solotürk'ün muhteşem gösteriyle işlediler
Son Dakika Güncel Sosyal bilgiler dersini Solotürk'ün muhteşem gösteriyle işlediler

Sosyal bilgiler dersini Solotürk'ün muhteşem gösteriyle işlediler

1 saat önce

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Solo Türk, Mudanya Mütarekesi'nin 97. yıl dönümü kapsamında yaptığı gösteri ile nefes kesti.

Sosyal bilgiler dersini Solotürk'ün muhteşem gösteriyle işlediler, System.String[]

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Solo Türk, Mudanya Mütarekesi'nin 97. yıl dönümü kapsamında yaptığı gösteri ile nefes kesti. Öğrenciler de Sosyal Bilgiler dersi kapsamında Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın tarihini Mütareke Müzesi'nde canlı olarak işlediler, hem de Solotürk'ün muhteşem gösterisine şahitlik ettiler


Türk semalarını korumaya kendini adayan, Türk Hava Kuvvetleri'nin seçkin gösteri takımı Solo Türk, Mudanya Mütarekesi'nin 97. yıldönümü kutlamaları kapsamında Mudanya'daydı.


Özel Özlüce Tan Eğitim Öğretim Kurumları öğrencileri de hem tarihi ana tanıklık etmek, hem de Sosyal Bilgiler Dersi'ni canlı canlı işlemek için Mudanya Mütareke Müzesi'ni ziyaret ettiler.


Özlüce Tan Eğitim Kurulu Başkanları Ergin Kayan ve Mehmet F. Özuslu önderliğinde, Müdür Yardımcısı Yasin Koçak, öğretmenler Bengü Alpan Çekiç, Fatih Erarslan ve öğrenciler Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhasını bitiren Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın 97. Yılını Solo Türk'ün muhteşem gösterisiyle kutladılar. Öğrenciler mütareke binası gezisinde de tarihin yönünün nasıl değiştiğini öğretmenlerinden dinlediler. - BURSA

Türk Hava Kuvvetleri, Mudanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsviçre'de terör örgütü PKK/YPG sempatizanları Türk bayrağı yaktı
Mesut Barzani de sivilleri bahane ederek "Operasyonları durdurun" çağrısı yaptı Barış Pınarı Harekatı'na katılan komandolar, Türk halkına mesaj gönderdi Son dakika: MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu için açıklama: Tedavi döneminin sonuna gelinmiştir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 14:18:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sosyal bilgiler dersini Solotürk'ün muhteşem gösteriyle işlediler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]