Sosyal bilgiler öğretmeni Covid-19'a yenik düştü - Son Dakika

Kayseri'de sosyal bilgiler öğretmeni Mehmet Şahin, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Ortaokulu Sosyal Bilgiler öğretmeni Mehmet Şahin bir süre önce koronavirüse yakalandı. Mehmet Şahin, hastanede tedavi gördüğü sırada Covid-19 mücadelesini kaybederek vefat etti.
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, acı haber sonrasında Mehmet Şahin ve ailesine başsağlığı diledi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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