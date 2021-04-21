Sosyal bilgiler öğretmeni Covid-19'a yenik düştü - Son Dakika

Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Ortaokulu Sosyal Bilgiler öğretmeni Mehmet Şahin bir süre önce koronavirüse yakalandı. Mehmet Şahin, hastanede tedavi gördüğü sırada Covid-19 mücadelesini kaybederek vefat etti.

Arda Turan: Bazı şeyler zor ve ne anlatacağım bilmiyorum, hocamız bu yaşında gece gündüz emek veriyor