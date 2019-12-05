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Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda pozitif yaşam söyleşisi

6 saat önce

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı tarafından düzenlenen uygulamada, Halkla İlişkiler ve İletişim Etkinlikleri kapsamında Yazar ve Halkla İlişkiler Uzmanı Serkan Akkuş 'Pozitif Yaşam Hayal mi Durma Harekete Geç' konulu söyleşisi...

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda pozitif yaşam söyleşisi, System.String[]

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı tarafından düzenlenen uygulamada, Halkla İlişkiler ve İletişim Etkinlikleri kapsamında Yazar ve Halkla İlişkiler Uzmanı Serkan Akkuş 'Pozitif Yaşam Hayal mi Durma Harekete Geç' konulu söyleşisi ile öğrencilerle bir araya geldi.


Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dede Korkut Konferans Salonu'nda gerçekleşen söyleşide yazar Serkan Akkuş iletişim ve motivasyonun insan yaşamındaki önemi ile halka ilişkiler alanındaki uygulamaların yaşamdaki etkisine değindi. Pozitif yaşamın halkla ilişkilerdeki yerine dikkat çekerken aynı zamanda pozitif yaşam için gerekli koşullara değinerek motivasyonun önemine vurgu yaptı.


Etkinlik sonunda Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Hasan Şahin tarafından doğa ve çevre bilincine dikkat çekmek amacıyla Serkan Akkuş adına TEMA Vakfına yapılan fidan bağışı teşekkür sertifikası ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu adına teşekkür belgesi takdim edildi. - ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi, Halkla İlişkiler, Akkuş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:20 Kaynak: İHA
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