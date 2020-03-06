Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu şehitlerini unutmadı - Son Dakika
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Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu şehitlerini unutmadı

6 saat önce

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından İdlib bölgesinde hain saldırı sonucu şehit düşen askerler anısına çorba ve lokma ikram edildi.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu şehitlerini unutmadı, System.String[]

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından İdlib bölgesinde hain saldırı sonucu şehit düşen askerler anısına çorba ve lokma ikram edildi.


Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı'nın "Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi Dersi" kapsamında Öğr.Gör. Güven Arıkan'ın katkılarıyla ve öğrencilerin hazırlığı ile tüm öğrenci ve personele çorba ikramı yapıldı. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr.Gör. Hasan Şahin, "Öğrencilerimizin yaptığı bu anlamlı etkinliğin devamında Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu yönetimi olarak biz de sonraki gün lokma ikram edip şehitlerimiz için dua ettik. Vatanı için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun" diye konuştu. - ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:58 Kaynak: İHA
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