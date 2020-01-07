Sosyal Bilimler MYO, uygulama mutfağını minik şeflere açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sosyal Bilimler MYO, uygulama mutfağını minik şeflere açtı - Son Dakika

Sosyal Bilimler MYO, uygulama mutfağını minik şeflere açtı

6 saat önce

Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO) Aşçılık Programı kapılarını ilkokul öğrencilerine açtı.

Sosyal Bilimler MYO, uygulama mutfağını minik şeflere açtı, System.String[]

Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO) Aşçılık Programı kapılarını ilkokul öğrencilerine açtı.


Suluova Şeker İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri ile birlikte aşçılık mesleğinin eğlenceli bir şekilde tanıtılması amacıyla tatlı ve tuzlu kuru pasta uygulaması yaptılar.


Aşçılık mesleğini yakından tanıyarak oldukça eğlenceli vakit geçiren öğrenciler, Sosyal Bilimler MYO Müdürü Doç. Dr. Cengiz Yıldırım ile akademisyen ve bölüm öğrencilerine teşekkür ettiler. - AMASYA

Amasya Üniversitesi, Suluova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:47 Kaynak: İHA
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