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'Sosyal Çalışma Programı'ndan yararlanacaklar belirlendi

37 dakika önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başlattığı "Sosyal Çalışma Programı'dan yararlanacak 20 bin üniversite öğrencisi kurayla belirlendi.

'Sosyal Çalışma Programı'ndan yararlanacaklar belirlendi, System.String[]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başlattığı "Sosyal Çalışma Programı'dan yararlanacak 20 bin üniversite öğrencisi kurayla belirlendi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:52 
Ekonomi
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