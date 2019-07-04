'Sosyal Çalışma Programı'ndan yararlanacaklar belirlendi
37 dakika önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başlattığı "Sosyal Çalışma Programı'dan yararlanacak 20 bin üniversite öğrencisi kurayla belirlendi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başlattığı "Sosyal Çalışma Programı'dan yararlanacak 20 bin üniversite öğrencisi kurayla belirlendi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:52
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