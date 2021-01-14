Sosyal Dayanışma Ekonomisi İçin Güçlü Kooperatifçilik Raporu tanıtıldı

İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) Başkanı Vural Çakır, İNGEV'de Girişimcilik Destek Merkezi adı altında yürüttükleri çalışmaları kooperatifleri de kapsayacak şekilde geliştirmeyi umduklarını söyledi.

İNGEV ve Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) iş birliğiyle hazırlanan Sosyal Dayanışma Ekonomisi İçin Güçlü Kooperatifçilik Raporu, çevrim içi düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Toplantıda konuşan İNGEV Başkanı Çakır, kooperatiflerin, bireysel olarak güçsüz, zayıf gözüken birimlerin veya ekonomik girişimlerin daha güçlü hale gelmesini sağlayacak önemli yapı taşlarından biri olduğunu söyledi.

Konu kooperatifler olduğu zaman kendilerine düşen kısmın ne olduğunun üzerinde durmak gerektiğini belirten Çakır, kooperatiflerin sadece kendi sınırları içerisinde kalmaması gerektiğini, dayanışmanın ve güç birliğinin artırılmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Çakır, "İNGEV'de Girişimcilik Destek Merkezi adı altında yürüttüğümüz çalışmaları kooperatifleri de kapsayacak şekilde geliştirmeyi umuyoruz." dedi.

"Kooperatifler, hem bugün hem yarın çok daha önemli olacak"

İPM Direktörü ve Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Keyman da kooperatiflerin Cumhuriyetin ilk dönemlerine kadar giden bir oluşum olduğunu hatırlatarak, kooperatifçiliğin, son dönemlerde yeniden canlanan örgütlenme biçimi olduğunu söyledi.

Kooperatiflerin kendileri için üç boyutlu öneme sahip olduğunu vurgulayan Keyman, şunları kaydetti:

"Bunlardan bir tanesi, dayanışma ekonomisinin canlandırılmasında önemli bir aktör olmaları. İkincisi, sadece tarım ve yenilenebilir enerji alanında değil, tiyatro ve sanata kadar giden alanlarda aşağıdan yukarıya doğru toplumun örgütlenmesi, toplum yönetimine karşı bir tavır alması, o toplumun yönetilmesi bağlamında yeni aktörleri ortaya çıkartması. Üçüncüsü de 'yeni yerellik' diye bir olgu var. Yeni kooperatif örgütlenme biçimleri, sivil toplum gibi yeni bir örgütlenme biçimini, yani insanların bir araya gelerek çevreye, topluma ve dünyaya karşı bir tavır ve duruşta bulunmaları, bu konuda kolektif olarak eyleme geçmesi... Sadece artık sivil toplum kuruluşlarını değil, kooperatifleri de sivil örgütlenme biçimlerinin yeni unsurları olarak görüyoruz. Bu üç bağlamda bence kooperatifler, hem bugün hem yarın çok daha önemli olacak. O yüzden bu çalışmayı yaptık."