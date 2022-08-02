Sdd Genel Başkanı Doğan, Alevilere Yönelik Saldırıları Kınadı: "Toplumsal Barışı Hedef Alan Bu Tür Eylemlere Müsamaha Edilemez" - Son Dakika
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Sdd Genel Başkanı Doğan, Alevilere Yönelik Saldırıları Kınadı: "Toplumsal Barışı Hedef Alan Bu Tür Eylemlere Müsamaha Edilemez"

02.08.2022 17:42
Sdd Genel Başkanı Doğan, Alevilere Yönelik Saldırıları Kınadı: "Toplumsal Barışı Hedef Alan Bu Tür Eylemlere Müsamaha Edilemez"

Sosyal Demokrasi Derneği (SDD) Genel Başkanı Sami Doğan, Ankara’daki cemevi ve Alevi derneklerine yapılan saldırılara tepki gösterdi. Doğan, “Toplumsal barışı hedef alan bu tür eylemlere müsamaha edilemez. Saldırıları bir kez daha kınadığımı ifade ederken, saldırının cezasız kalmaması adına tüm yönleriyle açığa çıkarılmasının elzem olduğunun altını çiziyorum. SDD olarak toplumsal barış, özgürlük ve demokrasi çağrımızı bir kez daha yineliyoruz” dedi.

Sosyal Demokrasi Derneği (SDD) Genel Başkanı Sami Doğan, Ankara'daki cemevi ve Alevi derneklerine yapılan saldırılara tepki gösterdi. Doğan, "Toplumsal barışı hedef alan bu tür eylemlere müsamaha edilemez. Saldırıları bir kez daha kınadığımı ifade ederken, saldırının cezasız kalmaması adına tüm yönleriyle açığa çıkarılmasının elzem olduğunun altını çiziyorum. SDD olarak toplumsal barış, özgürlük ve demokrasi çağrımızı bir kez daha yineliyoruz" dedi.

SDD Genel Başkanı Sami Doğan, 30 Temmuz'da Ankara'da Çankaya ve Mamak ilçelerinde bulunan cemevi ile Alevi dernek ve vakıflarına yönelik saldırılarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

"AYDINLIK YARINLAR İÇİN YOLUMUZA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"

"Toplumsal barışı hedef alan bu tür eylemlere müsamaha edilemez" diyen Doğan'ın açıklaması şöyle:

"Bizler, bu tür saldırıların, özgürlük ve barış içinde bir arada yaşama umudumuzu yok etmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Aksine demokrasi mücadelemizi güçlendirerek, aydınlık yarınlar için yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Öte yandan toplumu ayrıştıran, nefret dilini körükleyen politikaların bu tür menfur saldırılara zemin oluşturduğu gerçeği de yadsınamaz. Toplumsal barışı hedef alan bu tür eylemlere müsamaha edilemez. Bu nedenledir ki bu tür politikalar toplumsal barışın önündeki en büyük engeldir. Saldırıları bir kez daha kınadığımı ifade ederken, saldırının cezasız kalmaması adına tüm yönleriyle açığa çıkarılmasının elzem olduğunun altını çiziyorum. SDD olarak toplumsal barış, özgürlük ve demokrasi çağrımızı bir kez daha yineliyoruz."

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Kaynak: ANKA

Sami Doğan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sdd Genel Başkanı Doğan, Alevilere Yönelik Saldırıları Kınadı: 'Toplumsal Barışı Hedef Alan Bu Tür Eylemlere Müsamaha Edilemez' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sdd Genel Başkanı Doğan, Alevilere Yönelik Saldırıları Kınadı: "Toplumsal Barışı Hedef Alan Bu Tür Eylemlere Müsamaha Edilemez" - Son Dakika
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