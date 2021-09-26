Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz, seçimin "büyük bir başarı" olduğunu ve birçok Alman'ın "değişimi görmek" istedikleri için... - Son Dakika

Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz, seçimin "büyük bir başarı" olduğunu ve birçok Alman'ın "değişimi görmek" istedikleri için...

Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz, seçimin "büyük bir başarı" olduğunu ve birçok Alman'ın "değişimi görmek" istedikleri için SPD'ye oy verdiğini belirterek, seçmenlere SPD'yi destekledikleri için teşekkür etti.

Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz, seçimin "büyük bir başarı" olduğunu ve birçok Alman'ın "değişimi görmek" istedikleri için SPD'ye oy verdiğini belirterek, seçmenlere SPD'yi destekledikleri için teşekkür etti. - BERLİN

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