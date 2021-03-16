ESKİŞEHİR Kadınlara cinsel sorular sorup, sosyal medyasında paylaştı - Son Dakika

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.S.G.?yi takibe aldı. Kısa süreli takibin ardından da evinde yakalanarak, gözaltına alındı. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen M.S.G., serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

Eskişehir 'de yaşayan M.S.G., 'sosyal deney yapıyorum' diyerek, sokaklarda kadınlara cinsel içerikli sorular sordu. Çektiği videoları ise sosyal paylaşım sitelerinde paylaştı.

Başını ve cinsel organını kesmişti! Vahşi cinayetin sanığı bir kez daha ifadesini değiştirdi