Sosyal deney için Azerbaycan bayrağı yakar gibi yapıp, tepkileri kaydettiler - Son Dakika

Sosyal deney için Azerbaycan bayrağı yakar gibi yapıp, tepkileri kaydettiler

13.10.2020 09:33
Sosyal deney için Azerbaycan bayrağı yakar gibi yapıp, tepkileri kaydettiler, System.String[]

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, sosyal deney yapmak için Azerbaycan bayrağını yakacakmış gibi yapan 3 arkadaşa, çevredekiler tepki gösterdi.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, sosyal deney yapmak için Azerbaycan bayrağını yakacakmış gibi yapan 3 arkadaşa, çevredekiler tepki gösterdi. Bazı kişiler, bayrağı yakmak isteyen gruptakileri dövmek isterken, bazıları ise tehdit etti.

Sakarya'da yaşayan ve arkadaş olan Ömer Kaçan (31), Cüneyt Uzun (32) ve Kadir Çoban (30), Adapazarı'nın en kalabalık bölgelerinden Gar Meydanı'nda sosyal deney yapmak için bir araya geldi. 3 arkadaş, meydanda Azerbaycan bayrağı yakacakmış gibi davranmaya başladı. Çevredekiler ise 3 arkadaşa tepki gösterdi. Azerbaycan bayrağı konusunda hassasiyetini dile getirenler, Kaçan, Uzun ve Çoban'ı tehdit edip, darbetmek istedi. Yaşanan arbede ise deneyi yapanlardan birinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

'TEPKİLER BİZİ DUYGULANDIRDI'

Ömer Kaçan, sosyal medya hesaplarında yayınlamak için yaptıkları sosyal deneyde gördükleri tepki nedeniyle duygulandıklarını belirterek, "Çoğu insan Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşlik ilişkisini bilmiyor. Bunu tekrardan hatırlatmak istedik. Beklediğimiz tepkileri aldık. Bu yüzden Sakarya halkına teşekkür ediyorum. Azerbaycan bayrağını yakmaya çalışan arkadaşımızı gören vatandaşlar arkadaşımıza hemen tepki gösterdiler. Vatandaşlar direkt atlayarak, bayrağı aldılar ve kavga etmeye başladılar. İnsanlarımız, 'Sen nasıl benim kardeş ülkemin bayrağını yakarsın?' diye, tepki gösterdi. Zaten beklediğimiz tepki de buydu. Bu tepkileri görünce hem çok duygulandık hem de çok gururlandık" dedi.


Sosyal deney için Azerbaycan bayrağı yakar gibi yapıp, tepkileri kaydettiler
Sosyal deney için Azerbaycan bayrağı yakar gibi yapıp, tepkileri kaydettiler
Sosyal deney için Azerbaycan bayrağı yakar gibi yapıp, tepkileri kaydettiler
Sosyal deney için Azerbaycan bayrağı yakar gibi yapıp, tepkileri kaydettiler
Sosyal deney için Azerbaycan bayrağı yakar gibi yapıp, tepkileri kaydettiler

Azerbaycan, Adapazarı, Sakarya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sosyal deney için Azerbaycan bayrağı yakar gibi yapıp, tepkileri kaydettiler - Son Dakika

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