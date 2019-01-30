Sosyal Deneyde Düşürülen Cüzdan Her Seferde Sahibine Geri Verildi

BURSA'nın Gemlik ilçesinde bir internet televizyonunun yapmış olduğu sosyal deneyde, düşürülen cüzdan her seferde bulan kişiler tarafından sahibine geri verildi.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde bir internet televizyonunun yapmış olduğu sosyal deneyde, düşürülen cüzdan her seferde bulan kişiler tarafından sahibine geri verildi.



İnternete yüklendikten çok kısa bir süre sonra izlenme rekorları kıran videoda, oyuncu Tanju Artar Gemlik sahilinde telefonla konuşarak yürürken bir anda senaryo gereği cüzdanını düşürüyor. Bunu gören insanlar ise hemen seslenip cüzdanı sahibine teslim ediyor. Dakikalarca aynı senaryo tekrar ediyor ve sosyal deney boyunca tüm Gemlikliler cüzdanı sahibine teslim ediyor.



Video yayınlandıktan kısa bir süre sonra tıklanma rekorları kırdı ve yüzlerce yorum geldi. Gelen yorumların ise ortak düşüncesi 'İnsanlık henüz ölmemiş' oldu. - Bursa

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