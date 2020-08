Sosyal deneyin kahramanlarının İstanbul rüyası gerçek oldu - Son Dakika

YOUTUBER'lar tarafından gerçekleştirilen sosyal deneyle herkesin sevgisini kazanan Diyarbakırlı çocuklar, hayalleri olan İstanbul gezisi için Tuzla Belediyesi Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından İstanbul'a getirildi. Hayatlarında ilk kez Roller Coaster'ı deneyimleyen çocuklar, gondol ve çarpışan arabaya da binerek, eğlencenin tadını çıkardı.

Diyarbakır'da, sokakta kavun ve simit satarak geçimini sağlayan iki çocuğun, İstanbul'dan geldiğini ve aç olduğunu söyleyen bir vatandaşa yemek ısmarladığı o görüntüler, gönülleri fethetmişti. Sosyal medyanın kısa sürede en çok izlenen videosu haline gelen o görüntülerin kahramanlarının hayallerini ise Tuzla Belediyesi Başkanı Dr. Şadi Yazıcı gerçekleştirdi. Diyarbakırlı çocukların videosunu izledikten sonra çok etkilenen Başkan Yazıcı, çocuklarla tanışmak için harekete geçti. Yazıcı, çocuklarla uzun bir telefon görüşmesinin ardından hepsinin ortak hayalinin İstanbul'da bir gün geçirmek olduğunu öğrenerek, İstanbul'a davet etti. Diyarbakırlı çocuklar ilk günlerini Viaport Marina'da bulunan Tema Park'ta geçirdi. Hayatlarında ilk kez Roller Coaster'ı deneyimleyen çocuklar, gondol ve çarpışan arabaya da binerek eğlencenin tadını çıkardı.

TEK BİR İYİLİK BÜTÜN HAYALLERİN GERÇEKLEŞMESİNE SEBEP OLDUTek bir iyilikler ile bütün hayalleri gerçekleşen sosyal deneyin kahramanı, Mert Emsen (13), Burhan Karadaban (15), Burak Bakışğan (16), Emre Çetinkaya (15) ve Azad Kurt'u (12) aileleri ile İstanbul'un tadını çıkardı. Çocuklar Viaport Marina'da bulunan Tema Park'ta Türkiye'nin en büyük Avrupa'nın ise 5'inci büyük Roller Coaster'ında doyasına eğlendi. Çocuklar aynı zamanda Viasea Akvaryum'u ve Aslan Park'ı ziyaret etti."İLERİDE YOTUBER OLUP DİYARBAKIR'DA BİZİM GİBİ İNSANLARA YARDIM ETMEK İSTİYORUM"Youtuber olmak isteyen Burhan Karadaban (15) şunları söyledi, "O gün bir müşteri geldi. 'Ben İstanbul'dan geldim. Hiç param kalmadı, bana bir simit verebilir misin' dedi. Bende tabi abi olur dedim. Kendisine dört tane simit ve çay verdim, akşamda yersin dedim. Sonrasında kardeşin varsa, sana küçük bir hediye vermek istiyorum dedi. Çantasından tablet çıkartıp verdi. Karşıdan kameralar gelince gerçek olduğuna inandım. İleride youtuber olmak istiyorum. Çünkü Diyarbakır'da bizim gibi insanlar çok fazla onlara yardım etmek istiyorum. İstanbul'la gelmek hayalimdi. Bu zamana kadar Diyarbakır'dan başka bir yere gitmemiştim. Allah yüzümüze güldü""YANIMA GELİP BENDEN YEMEK İSTEDİKLERİNDE ÜZÜLDÜM"İleride futbolcu olmak istediğini ve en çok sevdiği futbolcunu Volkan Demirel olduğunu söyleyen Emre Çetinkaya (15), "Nasıl böyle meşhur olduğumuzu bizlerde anlamadık. Her şey bir an da oldu. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Zaten yanıma gelip benden yemek istediklerinde üzüldüm. Sonrasında başkanımız bizi İstanbul'la çağırdı. Bizlerde başkanımızı kırmadık" dedi."ŞARKICI OLMAK İSTİYORUM"Şarkıcı olmak istediğini söyleyen Hasan İçli ise, "Küçükken televizyonda ses yarışmasının başından kalkmazdım. Çizgi filim bile izlemezdim. Başkanımız çekim yapıp videomu Acun Ilıcalı'ya göndereceğini söyledi. Başkanımızın sözlerin beni çok sevindirdi. Şu an kalbimin nasıl attığını bende bilmiyorum" diye konuştu."HAYALİMDİ İSTANBUL'LA GELMEK"Daha önce İstanbul'la gelmemiştim. Hayalimdi İstanbul'la gelmekti diyen Azad Kurt'u (12), "Burada olduğum için çok mutluyum. Daha önce İstanbul'la gelmemiştim. Hayalimdi İstanbul'la gelmek. Başkanımız bizi çağırdı, bizlerde geldik" dedi."AZAD İLE GURUR DUYUYORUM"Azad Kurt'un babası Celalettin Kurt ise, "Azad normalde ders çalışıyor. Fakat hastalıktan dolayı bu aralar işlerde bana yardımcı oluyor. Videoyu gördüğümüzde de çok duygulandık. Azad ile gurur duyuyorum. İyilik Diyarbakır kültürümüzde var. Bugün cebimde beş TL olsa ve biri gelse derse ki, ben acıktım: o beş TL'yi hemen veririm. Bizler büyüklerimizden böyle gördük" ifadelerini kullandı."GENÇLERİMİZ SADECE TÜRKİYE'YE YE DEĞİL BÜTÜN DÜNYAYA BÜYÜK BİR DERS VERDİ"Erkekler ağlamaz derler ama bu gençleri izlerken ağladığını söyleyen Tuzla Belediyesi Başkanı Dr. Şadi Yazıcı sözlerine şöyle devam etti:

"Gençlerimiz sadece Türkiye'ye ye değil bütün dünyaya büyük bir ders verdi. İyilik yapmanın ne kadar kıymetli olduğunu, yolda kalana yardım etmenin dünyanın en güzel fiili olduğunu gösterdi. Ben arkadaşlarımı tebrik edip İstanbul'a davet ettim. Öncelikle böyle bir duygunun viral olup yayılması lazım. İyilik toplumumuzda zaten var. Fakat modern ve post modern dönem ile daha pragmatist yaklaşımlar söz konusu. Bu topraklardaki asıl duygunun paylaşmak olduğunu bu gençler tüm Türkiye'ye gösterdi. Erkekler ağlamaz derler ama bende bu gençleri izlerken ağladım. Sonrasında kendileri ile bağlantı kurmak istedim. İstanbul'da onları ağırlamaktan gurur duyacağımızı ifade ettim. Onlarda bizi kırmadı. Gençlerle konuştuğumda hepsi biz hiç Diyarbakır dışına çıkmadık dedi. Bugün gençlerin heyecanları bana heyecan kattı. Bende kendimi daha genç hissetmeye başladım. Benim onlardan öğreneceğim çok şeyimin olduğunu inanıyorum" dedi.