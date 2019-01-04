Sosyal Denge Tazminatı İmzalandı

Toplantıda Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesi imzalar atıldı.

MEMURLAR TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Saygılı Bem Bir Sen Kırıkkale İl Şubesi, Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi nedeniyle Belediyemiz Yemekhanesinde düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda Sosyal Denge Tazminatı sözleşmeye imzalar atıldı.

MAAŞLARA EK BRÜT 619 TL

Toplantıda konuşma yapan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Saygılı Ocak 2019 geçerli olmak üzere maaşlara ek Brüt 619 TL, Sosyal Denge Tazminatı anlaşmasının tüm memurlara hayırlı olması temennisinde bulundu.Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Saygılı yaptığı konuşmada, " Benim için ilk mesele çalışanımızın hakkını ödemek olmuştur." Diye konuştu.

ALMIŞ OLDUĞUNUZ ÜCRETLER HAYIRLI OLSUN

Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Saygılı, " Almış olduğunuz ücretler hayırlı olsun. Sendika ile yaptığımız görüşmeler sonucu Ocak 2019 geçerli olmak üzere maaşlara ek olarak Brüt 619 TL Sosyal Denge Tazminatı alacaksınız.Biz her zaman çalışanımızdan yana bütçemizi kullanıyoruz" dedi.

TEŞEKKÜRLER

Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Saygılı'nın konuşmasının ardından Bem Bir Sen Kırıkkale İl Şube Başkanı Tunçay Bulut veBelediye Başkanımız Sayın Mehmet Saygılı Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesini imzaladı. Belediyemiz Memurları ise Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Saygılı'ya teşekkür ettiler.