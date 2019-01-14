Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi İmzalandı
29 dakika önce
Edirne Belediyesi ile Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'na bağlı Tüm Yerel-Sen arasında sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı.
Edirne Belediyesi
ile Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'na bağlı Tüm Yerel-Sen arasında sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı.
Belediyede çalışan memurların ekonomik koşullarının iyileştirilmesi amacıyla sözleşmeyi, Belediye Başkanı Recep Gürkan
ile Tüm Yerel-Sen Edirne Şube Başkanı Savaş Çerkez imzaladı.
Edirne Belediyesi eski nikah salonunda gerçekleşen törende konuşan Başkan Gürkan, imzalanan sözleşmeye belediye memurlarının maaşlarına ek olarak bin 240 lira verileceğini söyledi.
Sosyal denge tazminatının hayırlı olmasını dileyen Gürkan, "Çalışma yaşamı çalışma barışıyla beraber olursa anlamlı. Eğer bir yerde çalışma barışı yoksa yani huzur yoksa belki çok maaş alabilirsiniz ama eski bir sendikacı olarak bilirim ki bazen tek başına çok maaş almak da anlamlı değildir ya da bir şey ifade etmez. Bugün sözleşmemizi de tavan ücretten yapıyoruz. Çalışanlarımız maaşlarının üzerine bin 240 lira denge tazminatı alacak." ifadelerini kullandı.
Tüm Yerel-Sen Edirne Şube Başkanı Savaş Çerkez de Başkan Gürkan'a teşekkür ederek, sözleşmenin hayırlı olmasını diledi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:13 Kaynak: AA
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