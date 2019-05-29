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Sosyal denge tazminatında mutlu son

22 dakika önce

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, memurlara sosyal denge tazminatının ödenmesine yönelik verdiği sözü tuttu.

Sosyal denge tazminatında mutlu son, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, memurlara sosyal denge tazminatının ödenmesine yönelik verdiği sözü tuttu.

Uzun süredir kronik soruna dönüşen sosyal denge tazminatının ödenmesi konusunda göreve gelir gelmez talimat veren Başkan Yavaş, belediyede görevli memurlara bu tazminatın eşit oranda verilmesi için konuyu Büyükşehir Belediyesi Meclis gündemine taşıdı. Büyükşehir Belediye Meclisinde oy birliği ile kabul edilen karar sonrası sosyal denge tazminatı tüm memurlara 13 Mayıs tarihinden geçerli olmak üzere eşit oranda ödenecek.

Bem-Bir-Sen, Tüm Bel-Sen, Tüm Yerel-Sen Sendika temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Yavaş, memurlara yüzde 60 ve eşit oranda sosyal denge tazminatı ödenmesine yönelik sözleşmeyi imzaladı. "Sosyal denge tazminatında yüzde 60 değil çok daha fazlasını vermek isterdik" diyen Başkan Yavaş, sendikaların diğer taleplerini de tek tek not aldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, özellikle bayan personelin çocuklarının kreş ihtiyacının acil olduğunu ve bu sorunun bir an önce çözüme kavuşturulması ve Büyükşehir bünyesinde bir kreş açılması için çalışacaklarını söyledi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:14 Kaynak: İHA
Mansur Yavaş, Ankara, Güncel
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