Sosyal destek ekibi, karlı yolları aşıp down sendromlu Alev'i ziyaret etti - Son Dakika

Karlıova ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personeli, ' 21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Günü' nedeniyle, ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki 2 bin 700 rakımlı Sarıkuşak köyüne giderek, down sendromlu Alev Öz ve ailesini ziyaret etti.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 700 rakımlı Sarıkuşak köyünde yaşayan down sendromlu 13 yaşındaki Alev Öz'ü, Aile Sosyal Destek Programı ( ASDEP ) personelleri karla kaplı yolu zorluklarla aşarak ziyaret etti.

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