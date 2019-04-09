Sosyal Destek Gümüşhane" Projesi Tanıtıldı

Gümüşhane'de mağdur ve bakıma muhtaç bireyler ile dezavantajlı kesimin devlet hizmetlerinden etkin faydalanmasını sağlamak amacıyla hazırlanan "Sosyal Destek Gümüşhane" projesi tanıtıldı.

Gümüşhane'de mağdur ve bakıma muhtaç bireyler ile dezavantajlı kesimin devlet hizmetlerinden etkin faydalanmasını sağlamak amacıyla hazırlanan "Sosyal Destek Gümüşhane" projesi tanıtıldı.



Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Vali Kamuran Taşbilek, proje kapsamında, şehirde hikayesi dinlenmemiş, duygusal fotoğrafı çekilmemiş bir aile, bir ev, bir fert bırakmamayı amaçladıklarını söyledi.



Projenin kentte kimsesiz, sahipsiz, öksüz, yetim, engelli, yaşlı, şehit yakınları, gaziler, bakıma muhtaç bireyler ve dezavantajlı kesimin devletin hizmet ve imkanlarından faydalanması amacıyla hazırlandığını vurgulayan Taşbilek, şunları söyledi:



"Gümüşhane'nin hiçbir yerinde girilmedik ev, dinlenmedik hikaye bırakmamak adına düzenlenmiş bir proje. İnsanlarımızın evindeki durumu, gözümüzle ve duygularımızla fotoğraflayabilirsek, o evde herhangi bir sıkıntı var mı? O evde yaşayan çocukların hayattan beklentileri ne? Anne, babası olmayan çocuklarımızın farklı bir sıkıntısı var mı? Aile bütünlüğü olmakla birlikte ekonomik sıkıntılar içinde o çocukların durumları nedir? Birinci amacımız bu. Bunlara vakıf olup onların dertleriyle dertlenebilmek, tabiri caizse komşumuz, beraber yaşadığımız insanlar aç iken bizim tok yatmamız mümkün değil prensibiyle hareket etmek. Onlar dertliyse bizim gülmemiz haramdır prensibiyle hareket etmek. Bunları sağlayabildikten sonra amacımız da sadece sosyal hizmetler ve ekonomik ihtiyaçlardan ziyade, o insanca yaşamanın gereği, devletin millet için var olduğu hissiyatını onlara verebilmek."



Taşbilek, çalışmalar kapsamında "Sosyal Destek Gümüşhane Whatsapp hattı" da kuracakları belirterek, "Böylece vatandaşlarımız da bu iyilik hareketine katılacak. Onların da desteği ve yönlendirmesiyle ulaşılmamız istenen ailelere ulaşma noktasında vatandaşlarımızda bu sistemin içerisinde olarak, canla başla çalışmamıza katkı sağlayacaklardır. İnşallah projemiz memleketimize, devletimize ve milletimize hayırlara vesile olacak bir proje olur." temennisinde bulundu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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