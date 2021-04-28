Sosyal Destek İçin 50 Milyon Liralık Kaynak Ayrıldı - Son Dakika

Sosyal Destek İçin 50 Milyon Liralık Kaynak Ayrıldı

28.04.2021 16:24
Sosyal Destek İçin 50 Milyon Liralık Kaynak Ayrıldı, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik anlamda zor durumda kalan Konyalılara destek olmak amacıyla ikinci büyük sosyal destek paketini hayata geçirdiklerini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinden etkilenen vatandaşlar için "İkinci büyük sosyal destek paketini" hayata geçiriyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, pandeminin tüm dünyada büyük zorluklar ortaya çıkardığını belirterek, "Bugüne kadar ihtiyacı olmayan insanların sosyal destek ihtiyaçları ortaya çıktı. Esnafımız dükkanlarını kapatmak zorunda kaldı. Bazı sektörler ciddi sıkıntıya girdi ama Konya Büyükşehir Belediyesi olarak pandeminin ilk gününden itibaren hemşehrilerimizin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz." dedi.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Bu süreçte ikinci büyük destek kampanyası başlattıklarını, bu kapsamda 50 milyon liralık bütçe ayırdıklarını belirten Başkan Altay, "İkinci büyük destek kampanyamız kapsamında 50 milyon liralık bir kaynak ayırdığımızı ifade etmek istiyorum. 10 bin esnafımıza biner liralık sosyal desteklere bugün başlıyoruz. Ayrıca merkezin dışındaki 28 ilçemizde 10 bin hemşehrimize 3 milyon liralık sosyal destek kartları bugün itibariyle ulaşmaya başladı. Sürekli yardımda bulunduğumuz 10 bin 500 ailenin kartlarına 3 milyon liralık destek yüklemelerini gerçekleştirdik. Bununla birlikte Konya'da ben zordayım, sıkıntıdayım, yardıma ihtiyacım var diyen tüm hemşehrilerimizi Konya Büyükşehir Belediyemizin internet sitesinden başvuruya davet ediyorum. " dedi.

KONYA'MIZDA AÇ VE AÇIKTA KİMSEYİ BIRAKMAYIZ

50 milyon liralık kaynağın tamamını sosyal destekte kullanacaklarını vurgulayan Başkan Altay, "Allah'ın izniyle Konya'mızda aç ve açıkta kimseyi bırakmayız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Bu zor günleri de hep birlikte el ele atlatacağımızdan eminim." diye konuştu.

Sosyal Destek İçin 50 Milyon Liralık Kaynak Ayrıldı

Büyükşehir Belediyesi, Uğur İbrahim Altay, Altay, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Sosyal Destek İçin 50 Milyon Liralık Kaynak Ayrıldı - Son Dakika


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