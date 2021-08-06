"Sosyal Destek Merkezi" hizmete hazır - Son Dakika

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Türk Kızılayı Konak Şube Başkanı Ömür Şanlı ile birlikte belediyenin sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Eşrefpaşa'daki binasında faaliyete başlayacak Sosyal Destek Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Konak Belediyesi ve Türk Kızılayı Konak Şubesi'nin birlikte hayata geçirdiği uygulamayı yerinde denetleyen Başkan Batur, "Bizim yaptığımız çalışmanın amacı özellikle bu bölge başta olmak üzere ilçemizdeki dar gelirli vatandaşlarımızın gıda ve giysiye erişim konusundaki sıkıntılarını aşmak" dedi.

Hizmete girmek için gün sayıyor

Gıda Market ve Giysi Market'ten oluşan Konak Belediyesi Sosyal Destek Merkezi'nin tüm hazırlıklarının tamamlandığına ve hizmete hazır olduğuna dikkat çeken başkan Batur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sosyal Destek Merkezimiz için tüm hazırlıklar tamamlandı. İhtiyacı olan vatandaşlarımız, içinde belli bir alışveriş puanı bulunan, sadece burada geçerli olan Halk Kart şeklinde kartları ile buraya gelecekler. Aylık gıda ve giysi ihtiyaçlarını ücretsiz olarak temin edecekler. Bizim yaptığımız çalışmanın amacı özellikle bu bölge başta olmak üzere ilçemizdeki dar gelirli vatandaşlarımızın gıda ve giysiye erişim konusundaki sıkıntılarını aşmak. Bu konuda ortak çalıştığımız bir kurum var; Kızılay Konak Şubesi. Birlikte önemli bir çalışmaya imza atıyoruz."

Para değil iyilik geçecek

Türk Kızılayı Konak Şube Başkanı Ömür Şanlı da projenin hayata geçirilmesinde işbirliği halinde oldukları için Başkan Batur'a teşekkür etti. Sosyal Destek Merkezi'nde para değil iyiliğin geçerli olduğunu ifade eden Şanlı, "İnsanlar sıkıntılı dönemlerinde birbirilerine destek olurlar. Biz de dar gelirli vatandaşlarımıza Konak Belediyesi ile beraber destek olalım dedik. Bu amaçla Sosyal Marketimizi oluşturduk. Burada para geçmeyecek, hayırseverlerin iyiliği geçecek. Burada dar gelirli vatandaşlarımıza güzel bir hizmet vermeyi umuyoruz" diye konuştu.

Kolay ve ücretsiz

Konak Belediyesi ve Türk Kızılayı Konak Şubesi ortaklığında hayata geçirilen proje ile Konak'ta yaşayan dar gelirli vatandaşlar gıda ve giysiye ücretsiz olarak ulaşabilecek. Vatandaşlar, aylık olarak yüklenecek alışveriş kartları ile Sosyal Destek Merkezi'ndeki "Gıda Market ve Giysi Market"e gelerek, ihtiyaçları olan gıda ve giysileri alabilecek. Maddi karşılığı bulunmayan kartlar sadece Konak Belediyesi Sosyal Destek Merkezi'nde geçerli olacak.