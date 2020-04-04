Sosyal destek ödemeleri vatandaşlara evlerinde yapılıyor - Son Dakika

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Sosyal destek ödemeleri vatandaşlara evlerinde yapılıyor
6 saat önce
Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, nakdi yardım alan vatandaşlara paralarını evlerine giderek teslim ediyor.
Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, nakdi yardım alan vatandaşlara paralarını evlerine giderek teslim ediyor.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirler nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlara adreslerine giderek yardımcı oluyor.
Sosyal Destek Programı kapsamında yardıma muhtaç vatandaşlara verilen PTT ödemeli nakdi yardımlar, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların evlerinde ödeniyor.
Kapılarında polisi gören vatandaşlar, teşekkür edip çok mutlu olduklarını ifade etti.
Polis, vatandaşlara isteklerini nasıl iletebilecekleri hakkında da açıklamada bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 04:32 Kaynak: AA
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