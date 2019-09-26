Sosyal Destek Programı toplantısı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı(OKA) Genel Sekreteri Mevlüt Özen, Sosyal Destek Programı'nın (SODES) amacının, Türkiye'de yaşayan 80 milyon insanın sosyal hayata etkin katılımının sağlanması olduğunu söyledi.



2008 yılında uygulanmaya başlanan Sosyal Destek Programı (SODES) 2019 Yılı İstişare Toplantısı Samsun Valisi Osman Kaymak başkanlığında gerçekleşti. Bir otelde yapılan toplantıya Samsun'daki birçok kurum ve kuruşlarının temsilcileri katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajanları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda yapılan Sosyal Destek Programı, dezavantajlı bölgelerin beşeri sermayesini güçlendirmek ve toplumsal bütünleşme sürecine destek olmak amacıyla göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunların ve değişen yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara kısa sürede karşılık vermeyi hedefliyor. Toplantıda Samsun'un toplumsal sorunları konuşuldu. Kurumların bir biri ile çalışması sonucunda ortaya çıkacak projeler bütçe verilecek. Yapılan projeler ile toplumsal refahın sağlanması amaçlanıyor.



"Dezavantajlı kesimlerin bir sürü sorunları var"



SODES'in Türkiye'nin belirli bölgelerinde sosyal kalkınma amaçlayan bir program olduğunu ifaden Genel Sekreter Mevlüt Özen, "Bölgemizde, ilçemizde belirli sosyal sorunlarımız var. Bu sosyal sorunları çeşitli adlar adı altında adlandırabiliriz. En önemlisi insan refahına ilişkin yapılacak alt yapı veya üst yapı faaliyetlerinde insan kaynakların etkin ve verimli kullanılmasıdır. Bunların refah bir ülkede yaşama duygusunu sahiplendirilmeleri bence en önemli sosyal sorumluluktur. Bu sosyal sorumlulukların üstesinden gelebilmek için belirli sosyal ihtiyaç analizleri yapılması gerekiyor. Kiminin sağlık kiminin çevre kiminin eğitim sorunları kiminin ise hayata entegrasyon sorunları var. İnsanların, dezavantajlı kesimlerin bir sürü sorunları var. Burada temel amaç, Türkiye'de yaşayan 80 milyon insanın sosyal hayata etkin katılımının sağlanmasıdır. Her insanın mutlu bir şekilde topluma entegre olması, bunun bir katma değere dönüştürülmesi gerekiyor" dedi. - SAMSUN