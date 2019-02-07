Son Dakika Haberleri: Sosyal Destek Tokat' Projesi Niksar'da Tanıtıldı

Sosyal Destek Tokat' Projesi Niksar'da Tanıtıldı

2 saat önce

Tokat Valiliği tarafından koordinasyonu sağlanan ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Sosyal Destek Tokat projesi hakkında Niksar'da istişare toplantısı düzenlendi.

Sosyal Destek Tokat' Projesi Niksar'da Tanıtıldı, System.String[]
Tokat Valiliği tarafından koordinasyonu sağlanan ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Sosyal Destek Tokat projesi hakkında Niksar'da istişare toplantısı düzenlendi.

Niksar Belediyesi düğün salonunda düzenlenen toplantıya Niksar, Başçiftlik ve Reşadiye ilçelerinden kamu kurum ve kuruluş yetkilileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mahmut Özdemir, toplantıya katılım sağlayan kurum ve kuruluş yetkililerine katılımları ve projeye gösterdikleri özverili çalışmaları için teşekkür etti.

Özdemir,"Valimiz Dr. Ozan Balcı'nın Tokat'a teşrifi ile daha önce görev yapmış olduğu yerlerde hayata geçirdiği, vatandaşın sorunlarını çözme odaklı projenin ikinci adımını ilimizde hayata geçirdik. Sosyal Destek Tokat isimli projemizle 1 ayda 4 bin 103 hane ziyaret edilerek vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek üzere sizlerle işbirliği yaptık. Sizlerde bu güne kadar Şefkat Elçilerimizin kurumunuza yönlendirdiği sorunları eksiksizce giderdiniz. Projemizin yürütülmesinde illaki eksikliklerle ve zorluklarla karşılaşacağız. Projemizin sizlerle yürüyeceğini, kamu kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği olmadan hizmetin eksik kalacağını tekrar ifade etmek isterim. Bu anlamda hepimizin gayreti bu projeyi anlamlı kılacak ve asıl amacına ulaştıracaktır. Tekrar katılımlarınız için teşekkür ederim." dedi.

Projenin tanıtımı İl Müdürlüğü AR-GE Birimi Sorumlusu ve Proje Koordinatörü Fatih Öztürk tarafından yapılırken, toplantı sonunda projeyle alakalı sorulan sorular yanıtlandı. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:02 Kaynak: İHA

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