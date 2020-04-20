Sosyal destek yardımları e-devlet üzerinden yapılacak - Son Dakika
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Sosyal destek yardımları e-devlet üzerinden yapılacak

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında yapılacak bin'er TL nakit desteğinde yeni başvurular, sadece e-devlet sistemi üzerinden yapılacak.

Sosyal destek yardımları e-devlet üzerinden yapılacak, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında yapılacak bin'er TL nakit desteğinde yeni başvurular, sadece e-devlet sistemi üzerinden yapılacak.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 1000 TL'lik ilk destek ödemeleri, düzenli sosyal yardım alan 2 milyon 111 bin haneye yapılmıştı. İlk destek ödemesinde olduğu gibi, 2'nci kısım destek ödemelerinde de Sosyal Yardımlar Sisteminde kayıtlı olan vatandaşlara, herhangi bir başvuruya gerek olmadan ödemeler yapılıyor. Vatandaşların PTT hesaplarına yatırılan paralar, virüs bulaşma riskinin azaltılması amacıyla, PTT ve Vefa Sosyal Destek Gruplarında görev yapan kamu çalışanları tarafından evlere götürülerek, elden teslim ediliyor.


Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik durumu bozulan vatandaşların, devlet desteklerinden faydalanabilmesi amacıyla başlatılan destek ödemelerinin üçüncü kısmındaki yeni talepler, sadece e-devlet sistemi üzerinden alınacak.


Üçüncü kısım ödemeleri, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Aynı haneden birden çok başvuru yapılırsa, bu başvuru tek olarak değerlendirilecek. - ŞANLIURFA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 10:31 Kaynak: İHA

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