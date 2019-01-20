Son Dakika Haberleri: Sosyal Destekle İzmit Kart ile Sürüyor

Sosyal Destekle İzmit Kart ile Sürüyor

16 dakika önce

İzmit Belediyesi'nin maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara yardım yapmak aracılığıyla kullandığı İzmit Kart vatandaşa hizmet ediyorİzmit Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam ediyor.

Sosyal Destekle İzmit Kart ile Sürüyor, System.String[]
İzmit Belediyesi'nin maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara yardım yapmak aracılığıyla kullandığı İzmit Kart vatandaşa hizmet ediyor

İzmit Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam ediyor. Belediyenin 2017 yılına kadar gıda kolileri ile yapılan sosyal yardımlar bir yıldan beri İzmit Kart şeklinde gerçekleştiriliyor. Yetkililer İzmitkart için İzmit ilçesinde ikamet eden vatandaşların muhtarlıklardan alacakları fakirlik belgesi, nüfus kayıt örneği ve hanede yaşayan bireylerin kimlik fotokopisiyle birlikte belediyenin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvurulabileceğini söylediler. Başvurular Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu'nda değerlendirildikten sonra ihtiyaç sahibi ailelere İzmit Kart veriliyor. Kartlara her ayın 15'inde 100 TL yüklenerek vatandaşların gıda ve giyim ihtiyaçları karşılanıyor. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:31 Kaynak: İHA

İzmit Belediyesi, İzmit, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih'te 3 Katlı Binada Yangın: 1 Kişi Yanarak Can Verdi Çalışanlar Dikkat! Keyfi Rapor Almak İşten Atılma Sebebi

İstanbul'un Göbeğinde Skandal! Sokak Ortasında Yapılan Fuhuş Pazarlığı Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 10:47:47. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sosyal Destekle İzmit Kart ile Sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]