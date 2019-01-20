Sosyal Destekle İzmit Kart ile Sürüyor

İzmit Belediyesi'nin maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara yardım yapmak aracılığıyla kullandığı İzmit Kart vatandaşa hizmet ediyorİzmit Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam ediyor.

İzmit Belediyesi'nin maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara yardım yapmak aracılığıyla kullandığı İzmit Kart vatandaşa hizmet ediyor



İzmit Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam ediyor. Belediyenin 2017 yılına kadar gıda kolileri ile yapılan sosyal yardımlar bir yıldan beri İzmit Kart şeklinde gerçekleştiriliyor. Yetkililer İzmitkart için İzmit ilçesinde ikamet eden vatandaşların muhtarlıklardan alacakları fakirlik belgesi, nüfus kayıt örneği ve hanede yaşayan bireylerin kimlik fotokopisiyle birlikte belediyenin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvurulabileceğini söylediler. Başvurular Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu'nda değerlendirildikten sonra ihtiyaç sahibi ailelere İzmit Kart veriliyor. Kartlara her ayın 15'inde 100 TL yüklenerek vatandaşların gıda ve giyim ihtiyaçları karşılanıyor. - KOCAELİ

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