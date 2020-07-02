Sosyal destekte Osmangazi farkı - Son Dakika

Osmangazi Belediyesi, pandemi sürecinde olduğu gibi normalleşme sürecinde de vatandaşlara yönelik sosyal destek çalışmalarına devam ediyor.



Pandemi sürecinde ilçe halkının yanında olan Osmangazi Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grubu, yeni normalde de ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzatıyor. Osmangazi Belediyesi ekipleri, 22 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında sosyal destek çalışmaları kapsamında toplam 27 bin 692 erzak, sıcak yemek ve ekmek dağıttı. 13 Mart tarihinden itibaren kapı kapı vatandaşa hizmet götüren ekipler, ihtiyaç sahiplerinin umudu oluyor. Vatandaşların taleplerine anında cevap veren belediye ekipleri, son 10 bin 320 erzak, bin 7 çorba ve 26 bin 365 ekmek dağıttı. - BURSA