KASTAMONU - Sosyal Duygusal Zeka Projesi ile öğrencilerin hayatına dokunulacak - Son Dakika

Kastamonu 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi tarafından desteğe ihtiyaç duyan öğrenci ve velilere yönelik Sosyal Duygusal Zeka (SELİ) Projesi uygulanacak.

Romanya'nın koordinesinde Fransa ve Portekiz'in ortağı olduğu SELİ Projesi'nin Türkiye ayağını Kastamonu 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi yürütecek.

Proje kapsamında anne ve babası ayrılan, bir yakınını kaybeden, stres sorunu bulunan, içine kapanık, iletişim kurma zorluğu yaşayan öğrencilerin duygusal ve sosyal zekalarını destekleyecek çalışmalar hayata geçirilecek. Proje kapsamında öğrencilerin yanı sıra velilere de destek sunulacak.

Proje koordinatörü Suzan Avanoğlu, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programın açılışında yaptığı konuşmada, proje kapsamında okul veya hayata uyum sorunu yaşayan öğrencilerle çalışmalar yürüteceklerini söyledi.

Öğrenme ve iletişim güçlüğü yaşayan öğrencilerin destekleneceğini anlatan Avanoğlu, empati, kendine güven, öz saygı ve benlik kavramları geliştirilerek hem yerel hem Avrupa düzeyinde çalışmalar yapacaklarını dile getirdi.

Projede 20 öğrenci, 20 veli ve 10 öğretmenin yer alacağını belirten Avanoğlu, "Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerimizle velilerine zihinsel, duygusal ve fiziksel destek de verilecek. Birebir görüşmelerin yanı sıra konferanslar düzenlenecek. Öğrencilere yeni ufuklar açmak en büyük hedefimiz." dedi.

Avanoğlu, okullarında 5 proje yürütüldüğüne işaret ederek, "Hazırladığımız projelerle yerel ve Avrupa düzeyinde öğrencilerimize kültürel farkındalık, iletişim gibi beceriler kazandırmayı amaçlıyoruz. Avrupa Dijital Sınıfı Projesi ile öğrenci ve öğretmenlerin teknoloji kullanarak dersleri daha keyifli işlemesi hedefleniyor. " ifadesini kullandı.

Programda okulun müdür yardımcısı Şeyda Civelek ile e-Twinning Kastamonu Koordinatörü Özge Şahin Bektaş da proje hakkında bilgi verdi.