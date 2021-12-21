Üye Girişi
KASTAMONU - Sosyal Duygusal Zeka Projesi ile öğrencilerin hayatına dokunulacak - Son Dakika

KASTAMONU - Sosyal Duygusal Zeka Projesi ile öğrencilerin hayatına dokunulacak

21.12.2021 13:00

Kastamonu 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi tarafından desteğe ihtiyaç duyan öğrenci ve velilere yönelik Sosyal Duygusal Zeka (SELİ) Projesi uygulanacak.

Kastamonu 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi tarafından desteğe ihtiyaç duyan öğrenci ve velilere yönelik Sosyal Duygusal Zeka (SELİ) Projesi uygulanacak.

Romanya'nın koordinesinde Fransa ve Portekiz'in ortağı olduğu SELİ Projesi'nin Türkiye ayağını Kastamonu 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi yürütecek.

Proje kapsamında anne ve babası ayrılan, bir yakınını kaybeden, stres sorunu bulunan, içine kapanık, iletişim kurma zorluğu yaşayan öğrencilerin duygusal ve sosyal zekalarını destekleyecek çalışmalar hayata geçirilecek. Proje kapsamında öğrencilerin yanı sıra velilere de destek sunulacak.

Proje koordinatörü Suzan Avanoğlu, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programın açılışında yaptığı konuşmada, proje kapsamında okul veya hayata uyum sorunu yaşayan öğrencilerle çalışmalar yürüteceklerini söyledi.

Öğrenme ve iletişim güçlüğü yaşayan öğrencilerin destekleneceğini anlatan Avanoğlu, empati, kendine güven, öz saygı ve benlik kavramları geliştirilerek hem yerel hem Avrupa düzeyinde çalışmalar yapacaklarını dile getirdi.

Projede 20 öğrenci, 20 veli ve 10 öğretmenin yer alacağını belirten Avanoğlu, "Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerimizle velilerine zihinsel, duygusal ve fiziksel destek de verilecek. Birebir görüşmelerin yanı sıra konferanslar düzenlenecek. Öğrencilere yeni ufuklar açmak en büyük hedefimiz." dedi.

Avanoğlu, okullarında 5 proje yürütüldüğüne işaret ederek, "Hazırladığımız projelerle yerel ve Avrupa düzeyinde öğrencilerimize kültürel farkındalık, iletişim gibi beceriler kazandırmayı amaçlıyoruz. Avrupa Dijital Sınıfı Projesi ile öğrenci ve öğretmenlerin teknoloji kullanarak dersleri daha keyifli işlemesi hedefleniyor. " ifadesini kullandı.

Programda okulun müdür yardımcısı Şeyda Civelek ile e-Twinning Kastamonu Koordinatörü Özge Şahin Bektaş da proje hakkında bilgi verdi.

KASTAMONU - Sosyal Duygusal Zeka Projesi ile öğrencilerin hayatına dokunulacak
KASTAMONU - Sosyal Duygusal Zeka Projesi ile öğrencilerin hayatına dokunulacak
KASTAMONU - Sosyal Duygusal Zeka Projesi ile öğrencilerin hayatına dokunulacak
KASTAMONU - Sosyal Duygusal Zeka Projesi ile öğrencilerin hayatına dokunulacak
KASTAMONU - Sosyal Duygusal Zeka Projesi ile öğrencilerin hayatına dokunulacak
KASTAMONU - Sosyal Duygusal Zeka Projesi ile öğrencilerin hayatına dokunulacak
KASTAMONU - Sosyal Duygusal Zeka Projesi ile öğrencilerin hayatına dokunulacak
KASTAMONU - Sosyal Duygusal Zeka Projesi ile öğrencilerin hayatına dokunulacak
KASTAMONU - Sosyal Duygusal Zeka Projesi ile öğrencilerin hayatına dokunulacak

Anadolu Lisesi, Duygusal Zeka, 15 Temmuz, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Sosyal Duygusal Zeka Projesi ile öğrencilerin hayatına dokunulacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
14:04 Eski Başbakan Tansu Çiller ve gelini arasında ''Belgede sahtecilik'' davası!
14:03 Ekonomist İbrahim Kahveci: Sabit kur garantisi, sürdürülebilir değil seçim yatırımı
13:52 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bugün: Azra velayet davasını çözebilecek mi?
13:51 Son dakika! İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
13:45 Döviz kurundaki sert düşüş Ali Babacan'ı tatmin etmedi: Ortada tehlikeli bir oyun var
13:44 Erman Toroğlu: Dünyaca ünlü hocayla anlaşmış
13:43 Doların düşmesi Malatya esnafını sevindirdi! Tezahüratlar eşliğinde halay çektiler
13:41 Susurluk hükümlüsü, eski Özel Harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu silahlı kavgada öldürüldü!
13:34 Yaşlanmanın çaresi uzayda aranacak! Uzaya insan kas hücreleri fırlatıldı
13:32 Talihsiz adam kafasının üzerine düşmüş şekilde bulundu! Cesedi görenler telefona sarıldı
Ekonomist İbrahim Kahveci: Sabit kur garantisi, sürdürülebilir değil seçim yatırımı Ekonomist İbrahim Kahveci: Sabit kur garantisi, sürdürülebilir değil seçim yatırımı         
14:04
Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bugün: Azra velayet davasını çözebilecek mi? Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bugün: Azra velayet davasını çözebilecek mi?         
13:52
Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti         
12:16
Kırmızı kart gören futbolcu, soluğu rakip takımın soyunma odasında aldı! Kırmızı kart gören futbolcu, soluğu rakip takımın soyunma odasında aldı!         
12:04
Ev ev gezip hırsızlık yapıyorlardı, sonları meydan dayağı oldu! Ev ev gezip hırsızlık yapıyorlardı, sonları meydan dayağı oldu!         
11:41
Dün 1.063 lirayla rekor kıran altın, resmen çakıldı! Gram 773 liradan işlem görüyor Dün 1.063 lirayla rekor kıran altın, resmen çakıldı! Gram 773 liradan işlem görüyor         
11:00
Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi         
10:51
Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı         
10:01
TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu         
09:22
Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı         
08:45
Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi         
08:20
Macron'un karısı, erkek olarak doğduğunu iddia edenlere dava açacak Macron'un karısı, erkek olarak doğduğunu iddia edenlere dava açacak         
08:19
77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi 77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi         
07:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 milyar 555 milyon euroluk ihale açıklaması sonrası piyasalarda hareketlilik başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 milyar 555 milyon euroluk ihale açıklaması sonrası piyasalarda hareketlilik başladı         
22:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi         
20:46
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız         
20:45
Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak         
17:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 14:11:20. #1.11#
SON DAKİKA: KASTAMONU - Sosyal Duygusal Zeka Projesi ile öğrencilerin hayatına dokunulacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement