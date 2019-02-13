Son Dakika Haberleri: Sosyal Gelişim Merkezin'de Sıra Gecesine Engel Yok

Sosyal Gelişim Merkezin'de Sıra Gecesine Engel Yok

7 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Engelsiz Sıra Gecesi düzenlendi.

Sosyal Gelişim Merkezin'de Sıra Gecesine Engel Yok, System.String[]
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Engelsiz Sıra Gecesi düzenlendi.

Engelsiz Koro öğrencilerinin düzenlediği etkinliğe Sakarya halkı yoğun ilgi gösterdi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığını tanıtıcı sinevizyon gösterileriyle başlayan program, sıra gecesi müzikleri eşliğinde çiğ köfte yapılarak devam etti. Program sonunda sahnede yapılan çiğ köfte gelen misafirlere ikram edildi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Davut Yüce, "Engelli öğrencilerimizin çok çalışarak ve uzun zamandır hazırlanarak düzenlediği böyle güzel bir etkinliğe katılmak bizleri çok mutlu etti. Bu programın bir diğer önemi ise bizi farklı bir kültürle tanıştırdı. Farklı bir kültürün eseri olan sıra gecesi etkinliğini adeta Urfa da katılmışız havasında bizlere sunan engelli öğrencilerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum. Bu programda bizim yanımızda olan ve izlemeye gelen izleyicilerimize de ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce ise, "Engellilerimize hizmet etmekten büyük bir mutluluk duyacağımı ifade ediyor, başarılı çalışmalarını sürdürmelerini diliyorum" diye konuştu. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:33 Kaynak: İHA

Sakarya, Güncel
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