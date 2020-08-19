Sosyal Gelişim Merkezleri 2020 güz dönemi eğitimleri ertelendi - Son Dakika

Sosyal Gelişim Merkezleri 2020 güz dönemi eğitimleri ertelendi

SAKARYA (AA) Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Sosyal Gelişim Merkezleri (SGM), 2020 güz dönemi eğitimlerini erteledi.

SAKARYA (AA) Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Sosyal Gelişim Merkezleri (SGM), 2020 güz dönemi eğitimlerini erteledi. Belediyeden yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle eğitimlerde oluşabilecek riskleri değerlendirerek kursiyerlerin sağlığı söz konusu olduğundan SGM 2020 güz döneminde derslerin başlatılamayacağı bildirildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Dünyada ve ülkemizde etkileri devam etmekte olan salgın sürecinde ilk, orta ve yükseköğretim gibi asli eğitim öğretim faaliyetlerinin sunulması çalışmaları titizlikle yürütülmekte iken Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde verilmekte olan SGM eğitimleri, olası riskler değerlendirilerek çocuklarımızın ve kursiyerlerimizin sağlığı için 2020 güz döneminde başlatılmayacaktır. Yıl sonuna doğru tekrar değerlendirme yapılarak 2021 bahar dönemi için karar alınacak ve kamuoyuna duyurulacaktır."

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 12:55

Kaynak: AA

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