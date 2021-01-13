Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı proje başvuruları Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta açıldı - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinesinde yürütülen 166 milyon lira bütçeli Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) proje başvuları Kastamonu, Sinop ve Çankırı'da da başladı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansından (KUZKA) yapılan yazılı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda oluşturulan ve yerelde KUZKA tarafından yürütülecek SOGEP kapsamında Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde uygulanacak minimum 1 milyon lira ve üzeri projelere destek sağlanacağı kaydedildi.

Başvurularla ilgili açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

"Projelere ilişkin olarak proje bilgi formu, faaliyet planı ve bütçe dokümanını 19 Mart 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar sogep2021@kuzka.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekiyor. SOGEP kapsamında her il için seçilen 4 proje, geliştirme süreci sonrasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına değerlendirme için gönderilecek olup, il bazlı yedek projelerde seçilebilecektir. Seçilen projelerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ile çalışma yapılacak."

Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinden programa, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri ile yalnızca sosyal sorumluluk projeleri için kar amacı güden tüzel kişiler proje başvurusu yapabilecek.

Ayrıca açıklamada "Bölgemizden en az 1 milyon TL bütçeli projelerin destekleneceği program kapsamında, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yüzde 90, kar amacı güden kurum ve kuruluşlara ise en fazla yüzde 50 destek sağlanacak." ifadelerine yer verildi.

Projelerin, 166 milyon lira bütçeli SOGEP desteklerinden faydalanabilmesi için programın öncelikleri ile uyumlu olması gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özellikle belirli bir sosyal sorunun çözümüne yönelik, toplumsal konuları ilgilendiren dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımı, genç istihdamı ve bölge ihtiyaçlarına uygun alanlarda beşeri sermayenin, sosyal girişimlerin, sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modellerin, sosyal alanlarda ekosistem güçlendirmeye yönelik merkezlerin geliştirilmesine, dezavantajlı kesimlerin gelir düzeyinin ve yaşam kalitesinin artırılmasını ve içeren projeler destek kapsamında değerlendirilecek."

Ulusal çaplı hazırlanan proje, yurt genelinde yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklı sosyal sorunları gidererek, dezavantajlı grupların sosyal hayata katılımlarını sağlamak, istihdam ve sosyal girişimciliği desteklemeyi amaçlıyor.